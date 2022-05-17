Панин рассказал всю правду о Дюжеве

Дмитрий Дюжев и Алексей Панин ранее довольно тесно общались по работе. Теперь их пути разошлись. Панин предпочел появляться в скандальной сводке новостей, а вот Дюжев ценит приватность личной жизни. Из-за Панина эта приватность страдает.

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«Дни.ру» пишут, что Панин решил пооткровенничать о том, как он ранее общался с Дюжевым. Артист утверждает, что его коллега не отличается естественностью поведения. Якобы он видел его не в образе всего несколько раз в жизни. Дюжев предпочитает играть не только в кино, но и в жизни.

Панин заявил, что Дюжев был обычным человеком разве что под действием запрещенных веществ и после того, как он напился водки. Все остальное время Дюжев старался завоевать любовь покровителей. Панин утверждает, что его коллега заигрался, увидеть его настоящим - большая удача.