Почему Тим Бертон так часто снимал Джонни Деппа

Режиссер Тим Бертон за свою карьеру работал с множеством актеров, но именно с Джонни Деппом у них получилось продолжительное и плодотворное сотрудничество. Депп исполнил главные роли в восьми кинолентах Бертона: "Эдвард руки-ножницы", "Эд Вуд", "Сонная лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Труп невесты", Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Алиса в Стране чудес" и "Мрачные тени". "Рамблер" расскажет, почему Джонни Депп так часто снимался в фильмах Тима Бертона.
Их первая совместная работа случилась в 1989 году в фильме "Эдвард руки-ножницы". Бертон с Деппом мгновенно нашли общий язык, и их сотрудничество перешло в дружбу, которая длится вот уже больше 30 лет. Однако, как рассказывал режиссер, он снимал в своих фильмах Деппа вовсе не из-за дружбы, а потому, что внешность и творческая натура отлично актера подходили для его героев.
Однажды Бертон сравнил Джонни Деппа с Лоном Чейни, звездой "Призрака оперы" 1925 года, которого также прозвали "человеком с тысячей лиц":
"Он — Лон Чейни. И это то, что всегда привлекало меня в кино, такой актер, такой человек, это ДНК и энергия создания фильма".
Последняя их совместная работа вышла на экраны в 2012 году — это был фильм "Мрачные тени". И несмотря на то, что их сотрудничество не всегда было успешным, многие поклонники призывают Тима Бертона воссоединиться с Джонни Деппом для будущих проектов.