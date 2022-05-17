Почему Тим Бертон так часто снимал Джонни Деппа

Их первая совместная работа случилась в 1989 году в фильме "Эдвард руки-ножницы". Бертон с Деппом мгновенно нашли общий язык, и их сотрудничество перешло в дружбу, которая длится вот уже больше 30 лет. Однако, как рассказывал режиссер, он снимал в своих фильмах Деппа вовсе не из-за дружбы, а потому, что внешность и творческая натура отлично актера подходили для его героев.