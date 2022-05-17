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42 минуты назад

Актеры, которые пожертвовали зубами ради роли

Мария Иглина

Не только красота требует жертв, но и актерское ремесло. "Рамблер" расскажет об актерах, которые пожертвовали своими зубами ради роли в кино.

Актеры, которые пожертвовали зубами ради роли
Фото: Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе"Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе"

Эд Хелмс

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В фильме "Мальчишник в Вегасе" герой Эда Хэлмса потерял зуб после бурной и веселой ночи. Создатели фильма попробовали замазывать зуб черной пастой, клеить накладку с прорехой, однако ничего не подходило. И тогда актеру пришлось идти на крайние меры. С 15 лет у Хэлмса не было переднего зуба, и он носил имплант. Ради съемок актер попросил своего стоматолога снять его и поставить заглушку. Врач так и сделал. После съемок зуб вновь вернули на место.

Джим Керри

Кадр из фильма "Тупой и еще тупее"

Джим Керри также решил использовать свой изъян. Однажды в драке он лишился половины зуба, а затем вернул ему подобающий вид, поставив коронку.

"Один хулиган по имени Кларк попрыгал на моей голове, после чего я был отправлен медсестрами домой с отломанным зубом в конвертике",

— поделился актер.

А когда пришло время сниматься в фильме "Тупой и еще тупее" Керри попросил врача снять коронку. Интересно, что спустя 20 лет актер проделал ту же самую процедуру для съемок продолжения картины.

Брэд Питт

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

У Брэда Питта также было механическое повреждение переднего зуба, которое он со временем замаскировал косметической пломбой. Для фильма "Бойцовский клуб" актер попросил стоматолога удалить ее. Питт был уверен, что отколотый зуб позволит его герою выглядеть в кадре гармоничнее, поскольку при кулачных боях сохранить зубы в целости довольно сложно.

Джонни Депп

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

А вот Джонни Депп для роли в фильмах "Пираты Карибского моря" специально установил золотые коронки и не снимал их на протяжении всех съемок. Актер рассказывал, что испытывал сильную боль не только когда коронки снимали, но и во время носки. Однако, несмотря на это, Деппу все же понравилось ходить с золотыми зубами, и он решил отказаться от белоснежной улыбки, продолжив носить коронки в повседневной жизни.

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