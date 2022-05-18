Трагедии звезд сериала «Просто Мария»

В 150 сериях популярного в начале 90-х сериала снялись более 1800 актеров. Сегодня «Экспресс газета» расскажет о судьбах самых ярких из них. Усаживайтесь поудобнее и читайте - что же стало со звездами легендарного мексиканского «мыла».

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Мануэль Саваль (Хуан Карлос дель Вильяр)

Экспресс газета

Несмотря на амплуа красавца соблазнителя, хранил верность жене - актрисе Марте Эухении Гальегас - четверть века. Воспитали сына. В 2007-м у Саваля обнаружили рак гортани. Операции не помогали. Актер потерял голос, перестал сниматься. 53-й день рождения Мануэль провел в кругу семьи и друзей. А на следующее утро умер.

Хайме Гарса (Виктор)

Экспресс газета

С юности крепко пил и любил женщин. Одна из его пассий была моложе актера на 10 лет и разбилась в автокатастрофе. Другой он изменял напропалую. Единственная официальная жена ушла от Гарса из-за его алкоголизма.

Я остановился в двух шагах от цирроза печени и больше не брал в рот ни капли,

- признавался артист.

В 2010-м кинозвезду разбил инсульт. Не успел он оклематься, как попал в аварию на мотоцикле - всегда гонял на бешеной скорости. В бедро актера вставили железную пластину. Но сахарный диабет спровоцировал гангрену, и ногу ампутировали. Оказавшись прикованным к инвалидной коляске, Хайме лишился работы.

В прошлом году умер в нищете и одиночестве. Ему было 67. Подобный печальный финал был уготован и Хуану Карлосу Серрану, сыгравшему в сериале кузена Марии. 62-летнего актера не стало в 2016-м.

Габриела Гольдшмид (Лорена)

Экспресс газета

В 16 лет вышла замуж и родила дочь. Через пару лет супруг ее бросил. Девушка отучилась на стоматолога и подрабатывала моделью. В кино Гольдшмид попала, выиграв конкурс красоты. Активно снималась в 80 - 90-х, а потом ушла в медицину. Защитила докторскую. Сейчас занимается общественной и политической деятельностью. Например, возглавляет фонд по спасению беспризорных детей.

Клаудио Баес (Густаво)

Экспресс газета

Главный злодей мексиканского телевидения умер в 2017-м в 69 лет. Ему было тяжело дышать из тяжелой болезни легких, но при этом Клаудио выкуривал по две пачки сигарет в день. Барахлило сердце. У Баеса остались трое детей от разных жен.

Амайрани Гутьеррес (Лаура)

Экспресс газета

У нее было все: много ролей, счастливый брак, трое детей. А в 1996-м все рухнуло - актриса овдовела и на 11 лет ушла из профессии. Психотерапия, горсти сильнодействующих препаратов… Тогда она жутко располнела и стала весить аж 120 кг! Потом все же взялась за себя и теперь в свои 52 говорит:

- Как бы ни было тяжело, надо хвататься за жизнь. Тем более, если ты - мама.

Тоньо Маури (взрослый Хосе Игнасио)

Экспресс газета

Тоньо (Антонио) начинал в поп-группе «Клубничка со сливками». Певческая карьера складывалась неплохо. Но именно актерство сделало из Маури звезду. Он удачно женился на Карле Алеман - внучке 53-го президента Мексики Мигеля Алемана и французской актрисы, «Мисс Вселенная - 53» Кристиан Мартель. В феврале отметил с супругой 30 лет брака, в котором родились дочь Карла (25 лет) и сын Антонио (20 лет).

Последние годы Маури занимался бизнесом. И все было чудесно, пока в 2021-м артист не заболел ковидом. Четыре месяца провел в коме. Жена даже вызывала ему священника для последнего причастия. Ему пересадили легкие. Болезнь превратила Маури в бледную тень. Сейчас он потихоньку восстанавливается.

Анхелика Ривера (Изабелла)

Экспресс газета