Мерьем Узерли появилась в платье российского дизайнера

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли пришла на открытие 75-го Каннского кинофестиваля в платье российского бренда Yanina Couture. 38-летняя Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье от российского дизайнера Юлии Яниной, основавшей модный бренд Yanina Couture.

Турецкая актриса была одета в бирюзовое макси с объемными рукавами, напоминающими крылья бабочки, глубоким вырезом и фиолетовым бантом на талии. Область декольте и подол украшали сиреневые декоративные детали каплевидный формы и пайетки.