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1 час назад

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в платье от российского дизайнера появилась в Каннах

Газета.Ruиещё 2

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли пришла на открытие 75-го Каннского кинофестиваля в платье российского бренда Yanina Couture. 38-летняя Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье от российского дизайнера Юлии Яниной, основавшей модный бренд Yanina Couture.

Мерьем Узерли появилась в платье российского дизайнера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Турецкая актриса была одета в бирюзовое макси с объемными рукавами, напоминающими крылья бабочки, глубоким вырезом и фиолетовым бантом на талии. Область декольте и подол украшали сиреневые декоративные детали каплевидный формы и пайетки.

Образ звезды "Великолепного века" дополнили макияж в светлых тонах, лаконичная укладка и акцентные серьги. В платье Yanina Couture, к слову, также появилась певица Талия Сторм.

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