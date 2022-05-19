Сбросившая 35 килограммов актриса объяснила желание похудеть

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая сбросила более 35 килограммов, объяснила свое стремление похудеть. Интервью с ней публикует People.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Звезда фильма «Идеальный голос» рассказала, что желание стать стройнее появилось у нее в 2019 году после посещения врача, который должен был провести ей заморозку яйцеклеток. По словам знаменитости, медик осмотрел ее и порекомендовал избавиться от лишнего веса, поскольку от этого зависела успешность проведения упомянутой процедуры.

«Тогда я подумала, что доктор нагрубил мне, но все же желание иметь детей в будущем оказалось сильнее. Я не стремилась к определенному весу, мне просто хотелось стать более здоровой»,

— призналась Уилсон.

Собеседница издания добавила, что боролось с эмоциональным перееданием. «Я много плакала, ведь это тяжелый путь!» — пожаловалась она.

Знаменитость также заявила, что никогда не стремилась получить одобрение общества относительно своего внешнего вида. «Я выступаю за то, чтобы люди были более здоровыми, а не гнались за эфемерным понятием красоты, которое нам навязывают незнакомые люди!» — заключила актриса.