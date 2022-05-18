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20 минут назад

На звезду «Эйфории» Сидни Суини подали в суд из-за купальников

Lenta.ru

Бренд купальников подал в суд на американскую актрису Сидни Суини из-за вещей, которые она получила бесплатно в рамках контракта. Об этом сообщает TMZ.

На звезду «Эйфории» подали в суд из-за купальников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представители марки LA Collective заявили, что Суини получила набор бикини из линейки Somewhere Swimwear с обещанием рекламировать комплект у себя в соцсетях. Однако позже артистка разорвала соглашение с компанией без объяснения причин.

Суини не вернула вещи, и в бренде заметили, что она носила эти купальники как минимум в пяти эпизодах сериала «Эйфория» канала HBO. В компании подчеркнули, что выручку от сотрудничества с актрисой они оценивали как минимум в три миллиона долларов, теперь от нее хотят возмещения этих убытков.

Актеры,Эйфория,
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