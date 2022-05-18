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33 минуты назад

Сара Джессика Паркер не разговаривала с Крисом Нотом после обвинений его в сексуальном насилии

Газета.Ru

Актриса Сара Джессика Паркер не общалась с коллегой по съемочной площадке "Секса в большом городе" и продолжения сериала "И просто так" Крисом Нотом после того, как его несколько женщин обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сара Джессика Паркер не разговаривала с Крисом Нотом после обвинений
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В интервью изданию Сара Джессика Паркер, которая во время создания сиквела "И просто так" выступала и в роли исполнительного продюсера, призналась, что не поддерживала связь с Крисом Нотом, сыгравшим в сериале ее мужа Мистера Бига.

"Я даже не знаю, готова ли я говорить об этом, - сказала она. - Но я не думаю... Я не реагировала [на скандал] как продюсер. Я должна была работать над этим, потому что я просто... это просто..."

В конце прошлого года две женщины обратились в The Hollywood Reporter с жалобами на сексуальное насилие со стороны Криса Нота. На это актер заявил, что "встречи были по обоюдному согласию". В ответ еще две женщины обвинили его в сексуальных преступлениях. Все сцены с Мистером Бином были отсняты еще до скандала, однако после их пришлось вырезать.

"Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота, - заявили актрисы Синтия Никсон и Кристин Дэвис. - Мы поддерживаем женщин, которые заявили о себе и поделились своим горьким опытом. Мы знаем, что это очень непростой поступок, и мы одобряем их за это".

В апреле журнал OK! сообщил, что Нот был "в ярости от того, что никто не поддержал его" во время скандала, и теперь ему не терпится "поквитаться за это, написав мстительную статью".

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