Федор Добронравов станет новой звездой "Ёлок"

Федор Добронравов сыграет одну из главных ролей в продолжении новогодней франшизы "Ёлки 9", съемки которого стартовали неделю назад. Об этом информировала кинокомпания Bazelevs в своем Telegram-канале.

Фото: Ревизор - культура Ревизор - культура

Ранее было объявлено, что шоураннером девятой части выступает актер, сценарист и блогер Евгений Кулик, известный по проекту "Я худею", и о том, что бессменный дуэт Ивана Урганта и Сергея Светлакова , вероятно, покинет франшизу, так как об их участии в проекте никакой информации нет. Вместе со звездой "Сватов" кастинг "Ёлок 9" составляют Григорий Калинин, Ростислав Бершауэр, Елена Захарова, Виктория Агалакова и сам Евгений Кулик. Премьера очередного эпизода "Ёлок9" намечена на 1 декабря.