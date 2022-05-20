Федор Добронравов станет новой звездой "Ёлок"

Федор Добронравов сыграет одну из главных ролей в продолжении новогодней франшизы "Ёлки 9", съемки которого стартовали неделю назад. Об этом информировала кинокомпания Bazelevs в своем Telegram-канале.
Ранее было объявлено, что шоураннером девятой части выступает актер, сценарист и блогер Евгений Кулик, известный по проекту "Я худею", и о том, что бессменный дуэт Ивана Урганта и Сергея Светлакова , вероятно, покинет франшизу, так как об их участии в проекте никакой информации нет. Вместе со звездой "Сватов" кастинг "Ёлок 9" составляют Григорий Калинин, Ростислав Бершауэр, Елена Захарова, Виктория Агалакова и сам Евгений Кулик. Премьера очередного эпизода "Ёлок9" намечена на 1 декабря.
Напомним, "Ёлки" – отечественная новогодняя кинофраншиза, созданная Тимуром Бекмамбетовым в 2010 году. Общие сборы этого проекта составили 6 миллиардов рублей. Планы завершить франшизу на седьмой части не сбылись, так как популярность фильма у населения велика. Так, "Ёлки 8" вышли в онлайн-кинотеатре IVI по окончании театрального проката и набрали полтора миллиона просмотров, а также привлекли на платформу больше подписчиков, чем все другие оригинальные проекты IVI.