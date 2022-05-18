Безруков нашел способ привлечь зрителей в российские кинотеатры

Ассортимент фильмов в условиях санкций в стране очень сильно оскудел. После ухода западное кино из России власти и кинопрокатчики пытаются по-разному привлечь зрителей в залы. Идут показы культовых фильмов прошлого, показывают советскую анимацию.

Также идет речь о приходе в Россию индийского, китайского и иранского кинематографа. По некоторым данным, иранские мелодрамы вскоре уже появятся на отечественных телеканалах.

А вот актер Сергей Безруков считает, что заполнить кинотеатры в нынешних условиях можно более простым способом – показывать фильмы времен СССР.

«Сейчас у нас есть уникальная возможность вернуть зрителям интерес к хорошему и серьезному кино, которое невозможно было показывать из-за засилья голливудской «жвачки»,