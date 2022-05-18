Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
56 минут назад

Сергей Безруков нашел способ привлечь зрителей в российские кинотеатры

Inc-News

Ассортимент фильмов в условиях санкций в стране очень сильно оскудел. После ухода западное кино из России власти и кинопрокатчики пытаются по-разному привлечь зрителей в залы. Идут показы культовых фильмов прошлого, показывают советскую анимацию.

Безруков нашел способ привлечь зрителей в российские кинотеатры
Фото: Inc-NewsInc-News

Также идет речь о приходе в Россию индийского, китайского и иранского кинематографа. По некоторым данным, иранские мелодрамы вскоре уже появятся на отечественных телеканалах.

А вот актер Сергей Безруков считает, что заполнить кинотеатры в нынешних условиях можно более простым способом – показывать фильмы времен СССР.

«Сейчас у нас есть уникальная возможность вернуть зрителям интерес к хорошему и серьезному кино, которое невозможно было показывать из-за засилья голливудской «жвачки»,

- пояснил артист.

Актеры,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители