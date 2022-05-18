Биография и личная жизнь Ханде Эрчел

Ханде Эрчел — известная турецкая актриса кино, чья судьба, биография, личная жизнь не менее интересны, чем у ролей, которые ей приходилось играть. Многочисленные фанаты звезды долгое время ломали голову, кто же станет избранником турецкой красавицы, пристально обращая внимания на каждую ее интрижку, но сама Эрчел вся отдавалась работе и получила главные роли в самых хитовых проектах, пробуя и улучшая свое актерское мастерство, не спеша заниматься серьезными отношениями.

Фото: Клео.ру Клео.ру

Биографическая справка

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Род деятельности: турецкая актриса кино, модель.

Учеба: Университет изящных искусств имени Мимар Синана.

Когда родилась: 24.11.1993 г. (28 лет).

Где родилась: г. Бандырма (Турция).

Знак зодиака: Стрелец (Восточный календарь — Петух).

Брак: не замужем.

Рост и вес: 172 см, 55 кг.

Рейтинг: 4,9/5.

Интернет-ресурсы: Тик-ток, Твиттер, Инстаграм, страница в Википедии.

Клео.ру

Детство и подростковый период

Ханде Эрчел родилась 24 ноября 1993 года в одном из больших турецких городов. В детстве ей очень нравилось играть с детьми на улице — такое беззаботное и свободное детство нельзя представить себе в крупном турецком городе, если это не ее родной город. В таких местах за детьми следить почти некому, т. к. на многие другие жизненно важные вещи уходит очень много времени.

Уже в те годы в Ханде были видны задатки артистки. Она много раз принимала участие в школьных театральных перфомансах, где получила только главные роли.

Получив школьный аттестат, выпускница решила написать заявление в турецкий Университет изящных искусств им. Мимар Синана. Девушке очень нравилось традиционное искусство Турции.

Клео.ру

У Эрчел есть родная сестра, которая сейчас также пробует свои навыки актрисы в киноиндустрии. У них маленький возрастной разрыв — всего год, потому зачастую турчанки просто говорили всем, что они двойняшки.

Родители сестер были не представителями богатого рода, а самыми обычными гражданами: папа работал в торговле, мама — домохозяйка и хранительница очага.

Помимо кино, Эрчел работает моделью — за год до своего двадцатилетия она стала участницей конкурса красоты в Азербайджане, на котором заняла почетное второе место.

Именно это событие дало сильный толчок карьере актрисы. Можно сказать, что это была ее стартовая точка, ведь после этого события Ханде получила множество приглашений на съемки для модных глянцевых журналов и на кинопробы. Девушка была настолько очарована пробами в кино, что ради роли была готова на любые преобразования и даже особую диету. На данный момент вес Ханде составляет 55 кг при росте 172 см. Актрисе пришлось весомо похудеть для роли в одном из дебютных проектов.

Клео.ру

Роли в сериалах и победы в конкурсах

Дебютом в кинематографе для юной турецкой актрисы стал сериал под названием «Королек — птичка певчая». Благодаря таланту и харизме исполнительнице удалось сделать из небольшой и не самой значимой роли одного из самых запоминающихся и запавших в душу зрителя персонажей. Кстати, аудитория приняла на ура сериал, который является экранизацией известного произведения писателя Решата Нури Гюнтекина.

«Дочери Гюнеш» — следующий сериал в карьере актрисы, где Эрчел исполнила роль Селин. Именно после этого многосерийного телехита к Ханде пришла желанная слава и народная любовь. После этого ее позвали пробоваться в многосерийный проект «Любовь не понимает слов», где предложили главную роль. Сериал представляет собой веселую романтическую комедию.

Клео.ру

Клео.ру

Клео.ру

Уже в скором времени Ханде Эрчел получила предложение стать официальном лицом бренда «Лореаль Париж». Модель можно было увидеть в рекламе фирменной краски для волос. Как известно, в договор актрисы входит условие не красить волосы в другой цвет в течение 12 месяцев.

Через на экраны вышел сериал «Черная жемчужина», где Ханде сыграла одну из ролей. Место действия сюжета — небольшое селение близ побережья Эгейского моря. В нем рассказывается о юной парочке, у которой завязался роман, и о трудностях, которые им приходится преодолевать вместе.

Клео.ру

Спустя год актриса получает новое рекламное предложение — стать лицом местного бренда DeFacto вместе с знаменитым турецким артистом. В компании друг друга они исполнили роли в рекламном видео.

Спустя еще год турчанка завладела титулом самой красивой женщины в мире на конкурсе, который также проходил в Азербайджане. Пылкий ум и ослепительная красота помогли девушке опередить остальных претенденток. Корона «мисс мира» ей помогла вновь улучшить свою карьеру: на актрису свалились сотни предложений сняться в той или иной картине. Вдобавок к этому Ханде удостоилась звания «мисс Турция».

Клео.ру

Через два года после этого девушка показала себя настоящим трудоголиком. Она снялась в сериале «Кольцо» — вновь в главной роли. Картина повествует о влюбленной паре Каан и Джихангир, которые пошли против бандитской группировки, именуемой «Кольцо».

Клео.ру

Также в этот год вышел сериал «Азизе», драма стала очень популярным продуктом киноискусства. В ней речь идет о девушке Азизе, которая повстречалась в столице с Карталом (его играет один из самых топовых актеров турецкого телевидения). По чистой случайности оказывается, что герои проживают вместе в одном загадочном, непростом доме. По ходу сюжета персонажи проявляют чувства друг к другу, но их разделяют глухие преграды.

Клео.ру

В середине лета 2020 года на экраны вышел многосерийный фильм «Постучи в мою дверь». В ролях селебрити турецкого кино, сыгравший предпринимателя Серкана, и Ханде Эрчел в роли продавца цветов Эды. Их встреча была непростой — герои устроили ссору, потому что продавщица не специально, но все-таки насолила планам Серкана, после чего ей пришлось войти в роль невесты бизнесмена.

Клео.ру

Полная фильмография актрисы: «Татар Рамазан» (режиссер Джевдет Мерджан, 2013 г.);

«Королек-птичка певчая» (режиссеры Доган Юмит Караджа, Чаган Ырмак, 2013 г.);

«Сумасшедший класс в университете» (режиссер Ясин Услу, 2014 г.);

«Дерево жизни» (режиссеры Барыш Йош, Хакан Инан, 2014 г.);

«Дочери Гюнеш» (режиссер Садуллах Селен, 2015-2016 г.);

«Любовь не понимает слов» (режиссер Бахадыр Индже, 2016-2017 г.);

«Черная жемчужина» (режиссер Эрол Озлеви, 2017-2018 г.);

«Кольцо» (режиссеры Волкан Коджатюрк, Башак Сойсал, Сюлейман Мерт Оздемир, 2019 г.);

«Азизе» (режиссер Волкан Коджатюрк, 2019 г.);

«Постучись в мою дверь» (режиссеры Алтан Дёнмез, Юсуф Пирхасан, Эндер Михлар, 2020 г.).

Клео.ру

Семья и отношения

СМИ и поклонники часто спрашивают Ханде о ее отношениях с мужчинами. Актриса нередко признавалась в своей влюбчивости — этим она объясняет немалое количество бойфрендов. Одним из первых ее молодых людей был артист Экин Мерт Даймаз, чью карьеру нельзя назвать столь же успешной, как у Эрчел. Некоторые предполагают, что именно это и стало причиной разрыва отношений в паре. Однако, расставание прошло без драм и скандалов — бывшие любовники удалили друг друга из друзей на своих страницах в Инстаграме и пр.

По некоторым данным, актриса имела роман с другим творческим деятелем Толгой Сарыташем, игравшей в мегапопулярном сериале «Великолепный век», однако оба артиста отрицают эти слухи. По другим домыслам, турчанка была влюблена в своего коллегу по цеху Бурака Дениза. Даже если это могло бы оказаться правдой, то их паре не состояться, ведь актер уже сыграл свадьбу с другой женщиной.

Клео.ру

Четыре года назад Ханде начала роман с известным певцом Муратом Далкылычем, который старше ее на 10 лет. Эти отношения помогли мужчине встать на ноги после тяжелого развода с бывшей женой. В прессе ходило множество слухов, что исполнитель живет за деньги Эрчел, но влюбленные быстро опровергли эту «желтуху» в СМИ, обвинив авторов в клевете.

Через год после этого у Ханде Эрчел умерла мать. Девушка очень долго пыталась избежать трагедии и даже пожертвовала матери часть своих стволовых клеток, однако это не спасло ее жизнь. Гибель женщины повергла в шок всю семью и особый удар пришелся на дочь. Она получила большую поддержку от коллеги по сериалу «Дочери Гюнеш» Бурджу Озберк и от своего молодого человека, который сделал немало для борьбы матери девушки со страшной болезнью. В конце зимы 2020 года пара рассказала, что они помолвлены, в том же году пара рассталась.

В 2020 году во время съемок сериала «Постучись в мою дверь» начали появляться слух, о том что Ханде начала встречаться со своим партнерам Керемом Бюрсином. Проект длился год и только в конце 2021 года актеры подтвердили свои отношения.

Клео.ру

В 2022 году в СМИ начали проявляться новости о том, что пара рассталась. Однако, ни Ханде ни Керем не прокомментировали данную новость. Официального подтверждения о том, что актеры больше не вместе нет, но все совместные фотографии были удалены с их личных аккаунтов.

Последние новости

По последним данным, актрисе удалось получить около 2 500 000 турецких лир за съемки в рекламе. Эта сумма позволила Ханде приобрести свою маленькую оливковую рощицу в горах Каза. Как сообщает Эрчел, там она планирует также организовать фермерское хозяйство.

Также стало известно, что актриса думает над тем, чтобы принять участие в сериале «Турок», где играет Джан Яман.

Клео.ру

В данный момент популярная актриса находится на отдыхе в Италии, как сообщается во множестве СМИ и на прочих ресурсах. Однако, другие источники утверждают, что эта информация недостоверна. Слухи об Италии развенчиваются вместе с новостью о том, что Эрчел заболела коронавирусом, как и ее молодой человек. Они оба сдали положительные ПЦР-тесты, поэтому пара должна находиться на карантине в одном помещении.

Тем временем подписчики Инстаграма актрисы растут, и их цифра уже почти перевалила за 30 млн человек. Это колоссальный результат, особенно для турецких знаменитостей, ведь подобное число не могут набрать даже многие селебрити из Голливуда.

Итоги

Ханде Эрчел — крайне талантливая актриса и очень красивая модель. Ее интеллектуальные способности, броская и чарующая внешность, яркая харизма помогли девушке добиться невообразимых высот за небольшой срок. Но ко всему прочему стоит приложить ее отвагу и трудоголизм, ведь если бы не пробивной характер, желание учиться и работать, то на покорение олимпов конкурсов красоты и киноискусства у девушки ушло было гораздо больше времени.

Ее притягательность и умения привлекают мужчин и восхищают женщин. Для многих она не только интересная личность, но и кумир, пример для подражания.