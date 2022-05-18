Кто первый получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Каждый актер мечтает получить «Оскар» и звезду на Голливудской аллее славы. «Рамблер» разбирался в истории аллеи и первых отмеченных звездах.

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Одна из самых популярных достопримечательностей в Лос-Анджелесе — «Аллея славы» в Голливуде. Сейчас аллея занимает ряд тротуаров по обеим сторонам улицы на протяжении аж пятнадцати кварталов на Голливудском бульваре и еще трех кварталов на Вайн-стрит.

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В терраццовых плитах тротуаров красуются более 2500 вмонтированных звезд, посвященных деятелям кино и культуры — актерам, продюсерам, музыкантам, персонажам.

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Проектов «Аллеи славы» было несколько. Заключительный вариант был одобрен к марту 1956 года. Специальный комитет отобрал 1550 звезд, представляющих четыре ветви индустрии развлечения: киноиндустрия, телевидение, звукозапись и радио.

Кто первый

Тогда широко обсуждалось, кто первый получил свою звезду на аллее. Многие были уверены, что первой ее получила американская актриса Джоан Вудворд, которой сейчас 92 года.

Почему люди считали именно Джоан первой актрисой, получившей звезду, неизвестно. Предполагается, что это произошло из-за того, что Вудворд первой позировала перед фотографами рядом со своей звездой.

Однако на самом деле, первых получателей и вовсе не было. Из 1550 имен наугад было выбрано восемь звезд, которые были установлены одновременно как примеры, пока судебные тяжбы задерживали развитие проекта.

Так, в сентябре 1958 года были установленные временные звезды Оливии Борден, Рональда Колмана, Луис Фазенды, Престона Фостера, Берта Ланкастера, Эдварда Седжвика и Эрнеста Торренса .

В 1960 году, после инновации, эти звезды переставили в другие места.

Первой звездой, установленной в своем постоянном местоложении, была Звезда Стэнли Крамера — американского кинорежиссера и продюсера. Намболее известные его работы — «Нюрнбергский процесс », «Пожнёшь бурю », «Корабль дураков », «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир » и «Не склонившие головы» («Скованные одной цепью») .