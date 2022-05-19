Паркер не общается с Нотом после секс-скандала

Звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер до сих пор не разговаривала с коллегой по съемочной площадке Крисом Нотом, пишет Hollywood Life.
Актриса не уверена, что «готова говорить» с исполнителем роли мистера Бига в сериале после обвинений в сексуальном насилии в его адрес.
Паркер также отметила, что не вдавалась в подробности скандала вокруг Нота.
Напомним, в 2021 году две женщины рассказали о случаях сексуального насилия со стороны Криса Нота. Одна из них отметила, что была изнасилована актером в 2015 году в его квартире, куда Нот пригласил ее после ужина. Другая заявила, что в 2004 году, когда ей было 22 года, кинозвезда совершил над ней сексуальное насилие. Тогда американка не стала обращаться в правоохранительные органы.
Сам Крис Нот эти обвинения отвергает. После этого актер лишился рекламных контрактов и роли в фильме «Уравнитель».