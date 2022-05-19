Паркер не общается с Нотом после секс-скандала

Напомним, в 2021 году две женщины рассказали о случаях сексуального насилия со стороны Криса Нота. Одна из них отметила, что была изнасилована актером в 2015 году в его квартире, куда Нот пригласил ее после ужина. Другая заявила, что в 2004 году, когда ей было 22 года, кинозвезда совершил над ней сексуальное насилие. Тогда американка не стала обращаться в правоохранительные органы.