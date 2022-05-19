Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
2 часа назад

Сара Джессика Паркер призналась, что не разговаривала с Крисом Нотом после секс-скандала

runews24.ru

Звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер до сих пор не разговаривала с коллегой по съемочной площадке Крисом Нотом, пишет Hollywood Life.

Паркер не общается с Нотом после секс-скандала
Фото: runews24.rurunews24.ru

Актриса не уверена, что «готова говорить» с исполнителем роли мистера Бига в сериале после обвинений в сексуальном насилии в его адрес.

Паркер также отметила, что не вдавалась в подробности скандала вокруг Нота.

Напомним, в 2021 году две женщины рассказали о случаях сексуального насилия со стороны Криса Нота. Одна из них отметила, что была изнасилована актером в 2015 году в его квартире, куда Нот пригласил ее после ужина. Другая заявила, что в 2004 году, когда ей было 22 года, кинозвезда совершил над ней сексуальное насилие. Тогда американка не стала обращаться в правоохранительные органы.

Сам Крис Нот эти обвинения отвергает. После этого актер лишился рекламных контрактов и роли в фильме «Уравнитель».

Актеры,Секс в большом городе,Крис Нота,Крис Нот,Сара Паркер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители