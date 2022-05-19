Дочь Турман снимется вместе с ней в комедийном триллере

Майя Хоук впервые появится на экране вместе со своей матерью Умой Турман , сообщает The Hollywood Reporter. Актриса снялась в мрачном комедийном триллере "Комната убийств".

Звезда "Очень странных дел" присоединилась к актерскому составу вместе с Деби Мейзар ("Славные парни") и Ларри Пайном ("Отель "Гранд Будапешт"). Также в фильме одного из ключевых персонажей исполнит Сэмюэл Л. Джексон. Съемки "Комнаты убийств" начнутся уже этой весной в Нью-Йорке и Нью-Джерси.