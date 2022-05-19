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1 час назад

Дочь Умы Турман снимется вместе с ней в комедийном триллере

Газета.Ru

Майя Хоук впервые появится на экране вместе со своей матерью Умой Турман, сообщает The Hollywood Reporter. Актриса снялась в мрачном комедийном триллере "Комната убийств".

Дочь Турман снимется вместе с ней в комедийном триллере
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда "Очень странных дел" присоединилась к актерскому составу вместе с Деби Мейзар ("Славные парни") и Ларри Пайном ("Отель "Гранд Будапешт"). Также в фильме одного из ключевых персонажей исполнит Сэмюэл Л. Джексон. Съемки "Комнаты убийств" начнутся уже этой весной в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Мрачно-комический криминальный триллер расскажет о наемном убийце, его боссе и арт-дилере. Партнеры примут участие в схеме по отмыванию денег.

Ранее стало известно, что Ума Турман исполнит главную роль арт-дилера в "Комнате убийств". Режиссером проекта выступит Николь Паон ("На крючке").

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