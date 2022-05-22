Ален Делон: драмы в жизни главного французского ловеласа

Кумир миллионов, французский актер Ален Делон, давно стал легендой мирового кинематографа, а его имя навсегда осталось синонимом мужественной красоты и притягательности. Правда жизнь Делона была не такой идеальной, как его точеные скулы и далеко не такой безоблачной, как его искрящиеся голубые глаза. О драмах в его жизни — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Самурай" Кадр из фильма "Самурай"

Няня, мясо, армия

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Делон родился в 1935 году в пригороде Парижа. Его отец владел кинотеатром, а мать, фармацевт по образованию, работала билетером в этом кинотеатре. Его родители разошлись, когда Алену было всего три года.

Позже мать вышла замуж за владельца популярного в городе мясного магазина и стала помогать мужу на работе. На сына у нее оставалось совсем мало времени. Четырехлетнего мальчика отдали на воспитание няне, мадам Неро. Ален жил в семье Неро вплоть до трагической смерти супругов.

Будучи школьником, Ален отличался взбалмошностью и очень любил хулиганить - несколько раз он менял школы из-за плохих оценок или поведения. Но зарабатывать он начал будучи еще совсем юным - выучился на мясника и поступил на работу в колбасную лавку.

17-летний голубоглазый юноша решил изменить свою жизнь и отправился служить по контракту в армию - поступил в десантные войска и был отправлен в Индокитай.

Службу он закончил в 1956 году и сразу отправился в Париж. Парень стал подрабатывать официантом и начал делать первые шаги в сторону звездного будущего - участвовал в кинопробах и показывал свои фото продюсерам.

Тогда его даже приглашали в Голливуд - парня заметил знаменитый американский менеджер Гарри Уилсон, который работал с Джеймсом Дином. Делон передумал в последний момент - популярный режиссер Ив Аллегре убедил его начать карьеру в родной Франции.

Француз, ловелас, красавчик

Наряду с яркой кинокарьерой, Ален имел такую же яркую личную жизнь.

Первой возлюбленной тогда еще малоизвестного Алена стала молодая австрийская киноактриса Роми Шнайдер. Впервые они встретились в парижском аэропорту. Делон встречал Шнайдер с букетом алых роз, на протяжении долгих месяцев им предстояло бок о бок сниматься в картине Пьера-Гаспара Юи "Кристина".

Гонорар Шнайдер в пять раз превышал заработок Делона, но, влюбившись друг друга на съемочной площадке, о деньгах пара думала в последнюю очередь.

Ради Делона Роми оставила всю свою жизнь в Германии, а сама переехала в Париж, где решила начать все с чистого листа. В своем дневнике она писала:

«В Париже я познакомилась с настоящим Аленом, колючим, импульсивным юношей, который ходил в джинсах и рубашке, всегда опаздывал на съемки, носился по городу на своем „Рено“ и рассказывал мне невероятные истории».

Однако загадочность возлюбленного в скором времени стала тяготить Шнайдер. Особенно, когда его карьера пошла в гору. Он мог без зазрения совести оставить ее ночью одну и пойти развлекаться с друзьями. На все упреки Роми ответ был один: "Дорогая, но тебя ведь никто не держит".

Параллельно Делон встречался с актрисой Кристой Пэффген, известной под псевдонимом Нико. В 1962 она родила сына Кристиана Аарона, но отцовство Ален так и не признал. И это несмотря на то, что вырос мальчик у родителей Алена, которые дали внуку фамилию отчима — Булонь.

Тем временем, в середине 60-х Роми Шнайдер собрала чемоданы и уехала в Голливуд, но ролей ей там почти не предлагали. Между тем актрисе пришла неприятная весть о том, что Делон изменил ей в Париже с Натали Бартелеми. Тогда актриса решила раз и навсегда закончить этот роман.

С того момента жизнь Делона и Шнайдер поделилась на "до" и "после". Роми была настолько подавлена, что, казалось, не сможет пережить разрыв, а Делон позже признавался, что попросту потерял себя. Однако спустя какое-то время СМИ начали писать о том, что Роми выходит замуж за немецкого актера и режиссера Гарри Майена. Актриса родила мужу сына Давида, который стал для Шнайдер самым важным человеком на земле.

Личная жизнь Делона тоже была насыщенной. Он женился на Бартелеми, она родила ему сына Энтони, но через четыре года брака супруги развелись.

После развода, в 1968 году на съемках фильма «Джеф», Делон повстречал Мирей Дарк, но параллельно переписывался с Роми. Хоть Ален и Мирей так и не вступили в брак, это были самые продолжительные отношения актера. Они были вместе 15 лет, вместе работали и мирно разошлись.

Но главной драматической историей в жизни Делона оставалась его связь с Роми Шнайдер. Как-то раз они встретились на съемках фильма "Бассейн", и пускай между ними ничего не произошло, супруг Шнайдер почувствовал неладное и наложил на себя руки.

Но главная трагедия еще ждала Роми впереди, - через несколько лет из-за чудовищной случайности погиб ее сын Давид. Организацию похорон Ален взял на себя, он был единственным человеком, с которым она могла общаться в тот период.

Через год от сердечного приступа скончалась и сама Роми. На ее могилу Делон, как и в их первую встречу, принес букет алых роз, а после опубликовал трогательное письмо к бывшей возлюбленной, которое озаглавил "Прощай, моя куколка". В нем он написал:

"Мне говорят, что ты мертва. Виноват ли в этом я? Да, это из-за меня твое сердце перестало биться. Из-за меня, потому что 25 лет назад меня сделали твоим партнером в «Кристине».