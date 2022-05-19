Биография Чернобровиной и личная жизнь

Телезрители давно полюбили журналистку и диктора Анастасию Чернобровину, в профессиональной биографии которой 15 лет связано с ведением утреннего эфира «Утро России» на канале Россия-1. Улыбчивая и доброжелательная ведущая рассказывает много интересного о разных странах мира, а также ведет популярную авторскую программу «Одна на планете». Зрители, привыкшие каждое утро встречать с Анастасией, считают ее близким человеком, про которого хотят знать все подробности личной жизни.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Детские годы

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Родилась Анастасия в Ижевске 10 апреля 1977 года. Ее маме Наталье Геннадьевне было всего 17 лет. На рождении настояла ее мама, бабушка Насти. Отца девочка не знала, т. к. он практически сразу исчез из жизни ее матери. В одном из интервью Анастасия рассказывала, что два раза ей пришлось встретиться со своим отцом. Первый — в подростковом возрасте, а затем после того, как она стала успешной ведущей федерального канала. Об этих встречах она говорит с грустью, т. к. не чувствует никакой связи с этим человеком.

Воспитывала Настю бабушка, которая забрала ее к себе, в небольшой город Глазьев, т. к. маме приходилось много работать. Именно бабушка привила девочке любовь к лесу, научила разбираться в грибах и лесных ягодах, воспитала интерес к живой природе. Также благодаря бабушке девочка пристрастилась к чтению и больше проявляла склонность к гуманитарным наукам, прежде всего литературе.

Мама Насти смогла сделать хорошую карьеру, став заместителем директора ижевского ресторана, а также наладила личную жизнь. В семье появилась сводная младшая сестра Оля, в воспитании которой Анастасия, будучи подростком, принимала активное участие. И сегодня сестер объединяют очень близкие отношения. Анастасия активно участвует в воспитании своих племянников, которые живут с Ольгой в Ижевске.

Девочка хорошо училась в школе, мечтала работать на телевидении, уже тогда начала разрабатывать и улучшать свою речь. Кроме этого девочка, закончившая школу с отличием, любила рисовать, активно принимала участие в школьной самодеятельности и увлекалась театром.

Однако после окончания школы девушка решает поступить в колледж Ижевска на психологический факультет. Сама ведущая Анастасия Чернобровина объясняет это тем, что в том возрасте ей хотелось научиться разбираться в своих желаниях и эмоциях. В выпускных классах примерная девочка стала краситься, вести себя довольно вызывающе. Ей хотелось выделяться среди сверстников, получать яркие эмоции и впечатления.

Через 6 месяцев обучения на психолога она поняла, что это не для нее, и решила вернуться к первой своей детской мечте — работать на телевидении. Для этого она пошла на местный региональный канал, где ее приняли сразу в программу «Новости». Потом у нее появилась своя авторская программа.

Карьера на центральном телевидении

Когда девушке исполнилось 19 лет, она решила поехать в Москву, чтобы работать на центральном телевидении. Для этого требовалось специальное образование, и Анастасия Чернобровина, прежде чем стать известной телеведущей, биографией и личной жизнью которой в 2022 году интересуется огромное количество поклонников, поступает в московский университет культуры и искусств на факультет «Менеджмент кино и ТВ».

Анастасия начала свою работу в Москве с подготовки сюжетов и спецрепортажей для «Вести в 11» и «Вести ПРО», мотаясь по всей стране в поисках интересных и актуальных тем. С 2001 года она начинает появляться в эфире в качестве ведущей в разных телевизионных проектах:

«Большое плавание»; «Доброе утро, Россия!»; «Одна на планете».

В утренней программе «Доброе утро, Россия!» Анастасия Чернобровина, биографией и личной жизнью которой интересуются поклонники, желающие узнать, есть ли у ведущей муж и дети, появляется уже более 15 лет. Она создала специальную рубрику, которая называлась «Все утра мира».

Чернобровина много работала самостоятельно, снимая интересные документальные фильмы. В 2007 году она сняла фильм о выступлении российских исполнителей на Евровидении. Ее работа в номинации «Лучший социальный проект» получила приз Erasmus euromedia award. В 2010 году она взяла интервью у В. В. Путина в Хакасии. После этого Чернобровина представила свой документальный фильм, посвященный российскому северу — «Тикси — территория вечной мерзлоты», который был отмечен специальным дипломом.

В 2011 году журналистку наградили орденом «За заслуги перед отечеством» второй степенью. В 2012 году Чернобровина получила должность помощника президента Русского географического общества в области информационной политики. Выбор был сделан не случайно: Анастасия много путешествовала не только по миру, но и по России, посещая многие отдаленные регионы. В 2015 году ее наградили престижной премией ТЭФИ как лучшую ведущую утренних эфиров.

Будучи публичным человеком и популярной телезвездой, Анастасия принимала участие в нескольких известных телешоу: «Танцы со звездами» и «Стиляги-шоу». В последнем она стала победительницей, а ее партнером был журналист Михаил Зеленский.

Личная жизнь

Анастасия Чернобровина о своей личной части биографии, о муже и детях ничего не рассказывает публично и не размещает своих фото в интернете, т. к. не ведет страниц в социальных сетях. Во многом это объясняется большой загруженностью журналистки и нежеланием пускать посторонних в свою личную жизнь. Из-за такой закрытости вокруг ее имени ходит много слухов и сплетен.

Елена Ландер, одна из ведущих программы «Доброе утро, Россия!»: «Вокруг Насти ходят невероятные слухи. Оказывается, в 2000-е годы она подружилась с Максимом Галкиным и часто появлялась с ним в публичных местах, а на церемонию ТЭФИ они шли вдвоем по красной дорожке, держась за руки. Этот проход чуть не стоил ей карьеры: Алла Пугачева приревновала Настю и устроила ей скандал на одном из концертов, где Чернобровина была ведущей».

Поклонники популярной телеведущей, лишенные информации из первых рук, строят домыслы по поводу биографии Анастасии Чернобровиной, ее личной жизни и детей. Одно время зрители считали, что соведущий Насти Андрей Петров — ее супруг, ведущие даже часто шутили на эту тему. В реальности все оказалось не так. В 2014 году коллеги узнали, что Анастасия вышла замуж, но ни увидеть фото со свадьбы, ни даже узнать имени ее мужа они так и не смогли.

Сама Анастасия Чернобровина как-то призналась, что около 10 лет живет в гражданском браке с любимым мужчиной. При этом она не стала называть имени своего избранника, сказав, что он занимается ландшафтным дизайном и по работе часто вынужден бывать за границей, в том числе во Франции.

Имени и фамилии мужа Чернобровиной не знают даже ее коллеги. Папарацци удалось узнать, что зовут его Стас, и что большую часть времени он проводит во Франции. Больше о супруге Анастасии ничего не известно. Сама она говорит, что часто путешествует со своим мужем, когда у нее бывает свободное время.

Анастасия очень оберегает свою частную жизнь, как ей удается это делать, сказать сложно, однако, ни мужа, ни ребенка, который появился у Анастасии Чернобровиной, никто не видел, кроме близких родственников.

С рождением ребенка был связан уход Анастасии из утренней программы в 2016 году, который вызвал у зрителей большое количество домыслов. Ходили даже слухи о том, что журналистка покинула Россию насовсем.

В 2017 году Анастасия вернулась в эфир, где коллеги поздравили ее с рождением сына. Мальчика назвали Артемием. Телеведущей пришлось взять отпуск для того, чтобы подготовиться к материнству. Будучи возрастной мамой, журналистка вынуждена была выполнить все рекомендации врачей в ожидании своего первенца. Телеведущая рассказала, что во время беременности поправилась на 13 кг, но после родов очень быстро вернулась в прежнюю форму.

При этом ни одного фото ребенка она так и не разместила в интернете. Анастасии удается держать интригу и тщательно скрывать от общественности подробности своей личной жизни.

О самой Анастасии известно, что в свободное время журналистка любит путешествовать. Также у нее есть хобби — рыбалка, Чернобровина любит уединяться с удочкой на берегу тихого водоема, так она снимает стресс.

Известно, что Настю связывали дружеские отношения с журналистом Михаилом Зеленским, который скоропостижно скончался в конце 2021 года. Чернобровина тяжело пережила эту потерю.

Коллектив ведущих «Доброе утро, Россия!» считает Анастасию большой модницей. Ей удается создавать уникальный модный лук во время эфира, используя оригинальные аксессуары. При этом она выглядит очень изящно и элегантно. Самая любимая цветовая гаммой наряда у Чернобровиной — черный и белый цвета, за что ее коллеги в шутку называют ЧБ.

Итоги

Поклонникам телеведущей утреннего эфира «Доброе утро, Россия!» Анастасии Чернобровиной про ее личную жизнь следует запомнить несколько важных вещей: