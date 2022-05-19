Актриса, у которой Мэрилин Монро «отняла» имя

Знаменитая актриса, секс-символ 1950-х годов Мэрилин Монро, как все знают, до подписания своего первого контракта носила имя Норма Джин Бейкер. И лишь по совету продюсеров сменила его на более звучное Мэрилин. А вот другая актриса, носившая то же имя с рождения, придя в кинематограф, была вынуждена от него отказаться. Какой актрисе пришлось это сделать и как сложилась ее судьба, читайте в материале «Рамблера».

Фото: legion-media legion-media

Мэрилин Полин Новак появилась на свет 13 февраля 1933 года в семье чешских эмигрантов. Ее путь на звездный Олимп был непростым: после школы девушка обучалась в модельной школе, параллельно подрабатывая моделью в местном универмаге, а затем работая еще лифтершей, ассистентом зубного врача и продавщицей.

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Первый дебют Мэрилин на сцене состоялся, когда девушке исполнилось двадцать лет: она сыграла в мюзикле «Французский рейс». Это и стало ее счастливым билетом в мир кино.

Симпатичную дебютантку заметил глава «Columbia Pictures» Гарри Кон и предложил ей контракт. Правда, согласно этому контракту Мэрилин должна была превратиться из брюнетки в блондинку, похудеть на 4 килограмма и сменить имя на Ким. Девушка согласилась со всеми требованиями, только менять фамилию (об этом тоже раздумывал Кон) отказалась наотрез. Так появилась новая актриса Ким Новак.

Несмотря на то, что Ким определенно не хватало актерского мастерства, ее лицо очень любила камера. А Гарри Кон удивительно точно умел подбирать подходящие для девушки роли. В 1954 году Ким Новак впервые появилась на экране в криминальной драме «Пустяковое дело», сыграв одну из главных ролей. Зрители остались в восторге от красавицы-актрисы.

Популярность Новак росла, она снялась в комедийной мелодраме «Фи», где воплотила на экране образ роковой красавицы, в 1955 году получила премию «Золотой глобус» как «Лучшая молодая актриса» за роль в мелодраме «Пикник», эта же роль принесла ей премию «BAFTA» в номинации «Лучшая иностранная актриса».

В1957 году в триллере Альфреда Хичкока «Головокружение» Ким Новак сыграла сразу две роли: элегантную блондинку Мэделайн Элстер и брюнетку-простушку Джуди Бартон. Правда, режиссер позже признавался, что был разочарован игрой Ким, ожидая от нее гораздо большего.

Кадр из фильма "У мальчиков свободный вечер"

Несмотря ни на что, карьера Ким набирала обороты. Зрители запомнили ее роли в фильмах «Любовные похождения Молл Флэндерс», «Бремя страстей человеческих», «Легенда о Лайле Клер» и других.

Но популярность – дама непостоянная. Через некоторое время имя Ким Новак стало постепенно забываться.

Особенно тяжело стало после смерти ее покровителя Гарри Кона, который умел подбирать для нее роли. Другие продюсеры и режиссеры просто не знали, что предложить Ким. Кроме того, на экранах появились новые, более талантливые, удачливые и не менее красивые актрисы. Конкуренция выросла в разы. Ким пришлось принять, что звездой первой величины она уже не будет. Несмотря на это, Новак периодически поступали предложения о съемках, актриса снималась вплоть до 1991 года.

Не слишком успешная карьера актрисы с лихвой компенсировалась удачной личной жизнью. В 1976 году Ким вышла замуж второй раз (первый брак актрисы с Ричардом Джонсоном просуществовал всего год, с 1965 по 1966) за Роберта Мэллоя. У супруга Ким было двое детей от первого брака и она без раздумий стала для них настоящей второй мамой.