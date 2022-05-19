Как живет самая русская звезда Латинской Америки

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро 19 мая празднует 45-й день рождения. Бешеная харизма, вечная молодость и игривая красота — все это про Нати. Она обрела мировую известность после главной роли в сериале “Дикий ангел” — ее персонаж, обаятельная хулиганка Милагрос, покорила зрителей по всему миру. У Орейро была яркая и насыщенная карьера, роли в сериалах и четыре суперуспешных музыкальных альбома.

В 2014 году Наталия выступила в турне по Восточной Европе под названием «Наша Наташа». Самый крупный концерт прошел в Олимпийском в Москве, он побил рекорд, собрав более 60 тысяч человек. Звезда продолжает сниматься в кино и сериалах, является послом доброй воли ЮНИСЕФ и вместе с сестрой владеет брендом одежды Las Oreiro.

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Российский зритель питает к Нати особенно нежные чувства. Почему-то именно в нашей стране Орейро остается популярной уже более 20 лет. С 2001 года певица приезжает в Россию с гастролями и участвует в различных шоу, знает много русских выражений и даже соцсети ведет на двух языках — испанском и русском.

"Мне проще понимать русский, чем английский. Большинство людей недоумевает, когда я говорю, что мне больше нравится русский язык, чем английский, что я понимаю русский лучше, чем английский. Нас, особенно латиноамериканцев, в своем роде "бомбардируют" информацией на английском: фильмы, музыка. Иначе говоря, в культурном плане они сделали большую работу, чтобы мы считали английский своим вторым языком. Однако я всегда любила русский. Так что мне не трудно его понимать, говорить на нем".

Уругвайская звезда настолько любит Россию, что на шоу “Вечерний Ургант” назвала себя “самой русской иностранкой” и даже пошутила, что президент РФ Владимир Путин, мог бы уже дать ей российское гражданство.

Шутка вскоре воплотилась в реальность. Нати спросили, действительно ли она хочет этого. Через год, в 2020-м, звезда официально подала документы на российское гражданство.

«Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», – сказала она, напомнив, что все началось годом ранее с шутки в эфире «Вечернего Урганта».

В 2021 году Орейро и ее сын получили гражданство РФ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

«Постановляю принять в гражданство РФ следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине», — говорится в документе.

Документ Наталье вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Звезда прочла присягу гражданина России на двух языках: русском и испанском.

К тому же, в 2021 году Наталия Орейро, привилась российской вакциной «Спутник V». На ее выбор повлияло в том чисел и то, что «Спутник V» стал первой вакциной от вируса, которую получила ее родная страна Уругвай.

«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V". Двумя дозами "Спутника". Очень хорошо», - заявила звезда.