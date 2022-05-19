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1 час назад

Представитель Алена Делона ответил на сообщения об уходе актера из жизни

Суть событий

Официальный представитель Алена Делона внес ясность на фоне появившихся в Телеграм-каналах сообщений о том, что легендарный актер якобы скончался. При этом неизвестно, кто изначально запустил волну слухов.

Представитель Делона ответил на сообщения о смерти актера
Фото: Суть событийСуть событий

Пресс-секретарь 86-летнего артиста опроверг информацию о кончине легенды кинематографа. Иными словами, новость о смерти Алена Делона – фейк.

Несколько месяцев назад Делон заявил, что рассматривает для себя вариант эвтаназии, чтобы уйти без страданий и не изводя близких. При этом актер не стал уточнять, когда намерен закончить свой жизненный путь. Известно, что актер много путешествует и пока ведет вполне полноценный образ жизни. Так или иначе, но процедура уже продумана. Сын Алена Делона заведомо отказался провожать отца в последний путь, зато согласилась дочь артиста. Напомним, что эвтаназия запрещена в России и ряде других стран. При этом звезда фильма «Смерть негодяя» в течение многих лет проживает в Швейцарии, где эта процедура вполне легальна.

Актеры,Ален Делон,
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