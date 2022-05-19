Представитель Делона ответил на сообщения о смерти актера

Несколько месяцев назад Делон заявил, что рассматривает для себя вариант эвтаназии, чтобы уйти без страданий и не изводя близких. При этом актер не стал уточнять, когда намерен закончить свой жизненный путь. Известно, что актер много путешествует и пока ведет вполне полноценный образ жизни. Так или иначе, но процедура уже продумана. Сын Алена Делона заведомо отказался провожать отца в последний путь, зато согласилась дочь артиста. Напомним, что эвтаназия запрещена в России и ряде других стран. При этом звезда фильма «Смерть негодяя» в течение многих лет проживает в Швейцарии, где эта процедура вполне легальна.