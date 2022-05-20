Актриса из сериала "Элементарно" скончалась в 37 лет

Американская актриса Марни Шуленбург умерла на 38-м году жизни. Причиной стала продолжительная болезнь.
Шуленбург с 2019 года проходила лечение от рака груди, однако накануне, 19 мая, появилась информация о том, что артистка скончалась, передают "Дни.ру"
У нее осталась несовершеннолетняя дочь – актриса родила ее за пять месяцев до того, как ей диагностировали онкологию.
Широкому зрителю Шуленбург наиболее известна по ролям в таких сериалах, как "Элементарно", "Как вращается мир", "Одна жизнь, чтобы жить".