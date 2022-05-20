Актриса из сериала "Элементарно" скончалась в 37 лет

Американская актриса Марни Шуленбург умерла на 38-м году жизни. Причиной стала продолжительная болезнь.

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Шуленбург с 2019 года проходила лечение от рака груди, однако накануне, 19 мая, появилась информация о том, что артистка скончалась, передают "Дни.ру"

У нее осталась несовершеннолетняя дочь – актриса родила ее за пять месяцев до того, как ей диагностировали онкологию.