Советские актеры, выросшие в детском доме

Эти актеры доказали людям, что не обязательно иметь стартовый капитал для того, чтобы добиться популярности. Они росли в детском доме и были уверены, что их судьба предрешена, но им удалось не только построить себе нормальную жизнь, но еще и стать кумирами тысяч людей. В материале “Рамблера” — о нелегком пути актеров, родившихся в детском доме.

Фото: Кадр из фильма "Афоня" Кадр из фильма "Афоня"

Нина Русланова

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Актриса никогда не знала информации о своем рождении. Когда ей было два месяца, ее подкинули в один из детских домов в Харьковской области. Дату своего рождения она выбрала сама, а фамилию ей назначили в детском доме. Как рассказывала сама артистка, фамилию ей дали в честь певицы Лидии Руслановой. Актриса говорит, что ей с детства предрекали великий талант. До совершеннолетия ей пришлось сменить пять детских домов, а уже после этого она пошла получать высшее образование. Сначала отучилась в строительном училище, а потом решилась поступать в театральное.

“Детство — мамина тайна, куда она до сих пор никого не пускает. Это раз и навсегда закрытая тема, и никто из нас — ни я, ни папа — не пытался туда соваться…”, — говорила дочь актрисы. Она также добавила, что Руслановой в детском доме было тяжело из-за того, что другие дети ее обзывали и били.

Станислав Садальский

Садальский попал в детский дом, когда ему было 12 лет. Его мать умерла, а отец не смог заботиться о нем с братом, поэтому решил отдать мальчиков в интернат. В одном из телешоу Садальский заявил, что отец сильно избивал его. Однако детский дом оказался отличным трамплином для старта. Дело в том, что свою первую роль в спектакле он сыграл именно в детском доме. После окончания обучения он решил поступать в театральное училище, но смог это сделать только со второго раза. А уже после этого началась белая полоса, полная ярких впечатлений.

"Он сдал нас с братом в интернат, когда мать умерла. Сильно меня избивал. Думаю, и мать умерла из-за того, что он ударил ее по голове", — говорил Садальский об отце.

Петр Логачев

Кадр из фильма "А.Л.Ж.И.Р."