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1 час назад

Попытку Круза увеличить рост с помощью каблуков высмеяли в сети

Lenta.ru

Американского актера Тома Круза высмеяли в сети за попытку увеличить рост с помощью обуви на каблуках. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Попытку Круза увеличить рост с помощью каблуков высмеяли в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

59-летний Круз посетил лондонскую премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик», в которой он сыграл одну из главных ролей. Папарацци запечатлели мужчину в смокинге черного цвета на красной ковровой дорожке в компании британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон.

Читатели издания обратили внимание на одинаковый рост актера и герцогини Кембриджской на фотографиях, несмотря на то, что Миддлтон как минимум на пять сантиметров выше Круза. Пользователи сети посчитали, что звезда намеренно надел специальные туфли на каблуках, чтобы визуально увеличить свой рост.

«Мне кажется, что он подложил стельки, потому что Кейт была на каблуках, а ему удалось поравняться с ней», «Как же это жалко», «Зачем он удлиняет себя? Ведь сейчас — эпоха бодипозитива», «Мне кажется, что Круз постоянно носил стельки и каблуки», «У него явно куча комплексов», — высказывались комментаторы.

Актеры,принц Уильям,Кейт Миддлтон,Том Круз,
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