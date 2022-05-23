Попытку Круза увеличить рост с помощью каблуков высмеяли в сети

«Мне кажется, что он подложил стельки, потому что Кейт была на каблуках, а ему удалось поравняться с ней», «Как же это жалко», «Зачем он удлиняет себя? Ведь сейчас — эпоха бодипозитива», «Мне кажется, что Круз постоянно носил стельки и каблуки», «У него явно куча комплексов», — высказывались комментаторы.