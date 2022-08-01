Советские актеры, которые умерли молодыми

Эпоха советского кино подарила зрителям множество талантливых актеров, которые воплощали в жизнь самые необычные задумки режиссеров. Эти люди останутся в памяти своих поклонников вечно молодыми, так как судьба не щадит никого, и даже самых известных и незаурядных талантов. В материале “Рамблера” — советские актеры, которые рано ушли из жизни.

Фото: Кадр из телеспектакля «Страницы журнала Печорина» Кадр из телеспектакля «Страницы журнала Печорина»

Олег Даль

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Будущий актер родился в семье инженер и учительницы, и его родители не были рады выбору сына, когда он заявил, что хочет быть актером. Даль избавился от картавости, которая была у него с детства, и смог поступить в знаменитое театральное училище имени Щепкина. Режиссеры начали замечать его еще в то время, когда он был студентом, а после получения образования его приняли в “Современник”. Позднее он стал участвовать в постановках других московских театров и с успехом снимался в фильмах. Среди самых известных его работ: «Женя, Женечка и „катюша“», «Хроника пикирующего бомбардировщика» и «Старая, старая сказка».

Несмотря на его талант, коллеги редко отзывались о нем в положительном ключе. Актеры называли его заносчивым, а режиссеры рассказывали, как он отказывал им после предложений о съемках. Так, Даль мог сыграть в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Экипаж».

До 40 лет актер так и не дожил. В последние месяцы жизни, как говорили его знакомые, он был морально и физически истощен. Ему поставили бронхит и назначили восстановление. Когда актер начал приходить в норму, он начал часто выпивать. Когда ему было 39 лет, он приехал в Киев в командировку на пробы. После них он поехал в гостиницу, а на следующий день его нашли мертвым. Врачи констатировали смерть от инфаркта.

Игорь Нефедов

Кадр из фильма "Охота на лис"

У Нфедова было большое будущее. Он родился в семье Вячеслава Нефедова — театрального актера и друга Олега Табакова. После школы он поступил в ГИТИС и подавал большие надежды. После окончания работал в московских театрах, а в кино начал сниматься еще в студенчестве. Его дебютом стала роль в картине Михалкова «Пять вечеров».

До 1988 года его карьера шла в гору, а потом случился переломный момент в карьере, который он вынести не смог. Актера перестали приглашать на пробы, что стало толчком к развитию у него алкоголизма. Как позже рассказывали друзья, он часто угрожал покончить жизнь самоубийством. Был дважды женат, и оба раза неудачно. По словам близких Нефедова, он часто ссорился со своей второй супругой. В 1993 году, когда ему было всего 33 года, после очередного конфликта он решил самостоятельно уйти из жизни.

Сергей Шевкуненко

Будущий актер родился в семье кинематографистов. Его мать и отец работали на “Мосфильме”, так что с детства Шевкуненко был связан с кино. Когда ему было четыре года, отец скончался, и мать была вынуждена усердно работать, чтобы прокормить двоих детей. Она продолжила трудиться на “Мосфильме”, и ее сын часто проводил с ней время на работе. Его старшая сестра вышла замуж за еврея и уехала жить в Израиль, а затем в США. С тех пор характер мальчика испортился, о чем говорили друзья семьи.

Несмотря на неуправляемость и то, что его поставили на учет в детской комнате милиции, Шевкуненко удалось сняться в популярных советских фильмах. Он сыграл в картинах «Кортик», «Бронзовая птица» и «Пропавшая экспедиция». Режиссеры оценили его талант, актеру начали поступать предложения, но он выбрал другую дорогу.