"Наше кино посвободнее": Аскар Ильясов обозначил разницу российского и казахского кино. Молодой актер исполнил роль доктора Кирсана в сериале "Нулевой пациент". Премьера проекта состоялась 19 мая на Кинопоиске.

Фото: Пресс-служба сервиса "Кинопоиск" Пресс-служба сервиса "Кинопоиск"

Эпидемии есть место не только в реальном мире — эта тема находит отражение и в кино. В Сети прошла премьера сериала Сергея Трофимова и Евгения Стычкина "Нулевой пациент", где в центре сюжета — вспышка ВИЧ в детской больнице Калмыкии. Действие разворачивается в СССР, на дворе — конец 80-х.

Аскар Ильясов — исполнитель роли Кирсана Аюшева — отважного врача, пытающегося предотвратить эпидемию — успешно снимается не только в российском кино. Он также известен и зрителям в Казахстане. В беседе с корреспондентом Газеты.ру актёр рассказал о различиях кинопроизводства в двух государствах. Так, в России выделяется гораздо больше средств на создание картин.

"...Наше кино посвободнее... Хочется сказать, что казахское кино самобытней, но ведь и российское кино по-своему самобытно", — размышляет он.

Однако с технической точки зрения процесс съёмки фильма, по словам Аскара, одинаков в любой стране. Актёр добавил, что онлайн-платформы помогли ему заявить о себе, поскольку в фильмах, которые производятся для показа в Сети, часто фигурируют персонажи азиатской наружности. В теле-проектах такой типаж не слишком популярен.

"Если бы действие сериала «Нулевой пациент» происходило, например, не в Элисте, а где-нибудь в Волгограде, навряд ли эту роль тогда бы играл я", — предположил Ильясов.