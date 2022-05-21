Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+28° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
32 минуты назад

"Наше кино посвободнее": Аскар Ильясов обозначил разницу российского и казахского кино

Inc-News

"Наше кино посвободнее": Аскар Ильясов обозначил разницу российского и казахского кино. Молодой актер исполнил роль доктора Кирсана в сериале "Нулевой пациент". Премьера проекта состоялась 19 мая на Кинопоиске.

Аскар Ильясов обозначил разницу российского и казахского кино
Фото: Пресс-служба сервиса "Кинопоиск"Пресс-служба сервиса "Кинопоиск"

Эпидемии есть место не только в реальном мире — эта тема находит отражение и в кино. В Сети прошла премьера сериала Сергея Трофимова и Евгения Стычкина "Нулевой пациент", где в центре сюжета — вспышка ВИЧ в детской больнице Калмыкии. Действие разворачивается в СССР, на дворе — конец 80-х.

Аскар Ильясов — исполнитель роли Кирсана Аюшева — отважного врача, пытающегося предотвратить эпидемию — успешно снимается не только в российском кино. Он также известен и зрителям в Казахстане. В беседе с корреспондентом Газеты.ру актёр рассказал о различиях кинопроизводства в двух государствах. Так, в России выделяется гораздо больше средств на создание картин.

"...Наше кино посвободнее... Хочется сказать, что казахское кино самобытней, но ведь и российское кино по-своему самобытно", — размышляет он.

Однако с технической точки зрения процесс съёмки фильма, по словам Аскара, одинаков в любой стране. Актёр добавил, что онлайн-платформы помогли ему заявить о себе, поскольку в фильмах, которые производятся для показа в Сети, часто фигурируют персонажи азиатской наружности. В теле-проектах такой типаж не слишком популярен.

"Если бы действие сериала «Нулевой пациент» происходило, например, не в Элисте, а где-нибудь в Волгограде, навряд ли эту роль тогда бы играл я", — предположил Ильясов.

Но всё сложилось именно так, как сложилось — удачно для него.

Актеры,Аскар Ильясов,Евгений Стычкин,Сергей Трофимов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители