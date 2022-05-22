Камбербэтч снимется в фильме о крестьянском восстании в Англии

45-летний Бенедикт Камбербэтч присоединился к актерскому составу будущего фильма "The Hood" режиссера Пола Гринграсса, наиболее известного съемками второй и третьей части франшизы о Джейсоне Борне, а также оскаровской картины "Капитан Филлипс". Это будет историческая драма о крестьянском восстании в Англии, снятая в духе "Храброго сердца" и "Гладиатора", сообщает издание Deadline. Гринграсс также является автором сценария, а Камбербэтч исполнит роль лидера восстания.