Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Бенедикт Камбербэтч снимется в фильме о крестьянском восстании в Англии

Газета.Ruиещё 1

45-летний Бенедикт Камбербэтч присоединился к актерскому составу будущего фильма "The Hood" режиссера Пола Гринграсса, наиболее известного съемками второй и третьей части франшизы о Джейсоне Борне, а также оскаровской картины "Капитан Филлипс". Это будет историческая драма о крестьянском восстании в Англии, снятая в духе "Храброго сердца" и "Гладиатора", сообщает издание Deadline. Гринграсс также является автором сценария, а Камбербэтч исполнит роль лидера восстания.

Камбербэтч снимется в фильме о крестьянском восстании в Англии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Это будет первая совместная работа постановщика и актера. Права на будущий фильм продаются на кинорынке 75-го Каннского кинофестиваля, который проходит на Лазурном берегу с 17 по 28 мая.

Актеры,Гладиатор,Капитан Филлипс,Храбрая сердцем,Храброе сердце,Бенедикт Камбербэтч,Пол Гринграсс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители