Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда в новом фильме

Британский актер Энтони Хопкинс исполнит роль основателя психоанализа Зигмунда Фрейда в экранизации "Последняя сессия Фрейда" ("Freud's Last Session") по одноименной пьесе Марка Ст. Джермейна, сообщает The Hollywood Reporter.
Режиссером выступил Мэтт Браун ("Человек, который познал бесконечность"). Действие картины происходит накануне Второй мировой войны, в последние годы жизни Зигмунда Фрейда. В центре сюжета - встреча Фрейда с писателем Клайвом Льюисом, которой не было в действительности. Герои будут спорить о существовании Бога.
В фильме будут переплетаться как реальные, так и вымышленные события. Так, например, авторы фильма затронут тему необычных отношений между психоаналитиком и его дочерью-лесбиянкой Анной, а также роман Льюиса с матерью его близкого друга.
"Я хочу создать такой фильм, который бы заставил зрителей задуматься и испытать сильные эмоции. Это будет фильм, в основе которого лежат такие важные для каждого человека вопросы, как - что есть любовь, вера и смерть", - прокомментировал замысел постановщик. Съемки стартуют в этом году в Лондоне.