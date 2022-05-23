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1 час назад

Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда в новом фильме

Газета.Ruиещё 2

Британский актер Энтони Хопкинс исполнит роль основателя психоанализа Зигмунда Фрейда в экранизации "Последняя сессия Фрейда" ("Freud's Last Session") по одноименной пьесе Марка Ст. Джермейна, сообщает The Hollywood Reporter.

Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда в новом фильме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссером выступил Мэтт Браун ("Человек, который познал бесконечность"). Действие картины происходит накануне Второй мировой войны, в последние годы жизни Зигмунда Фрейда. В центре сюжета - встреча Фрейда с писателем Клайвом Льюисом, которой не было в действительности. Герои будут спорить о существовании Бога.

В фильме будут переплетаться как реальные, так и вымышленные события. Так, например, авторы фильма затронут тему необычных отношений между психоаналитиком и его дочерью-лесбиянкой Анной, а также роман Льюиса с матерью его близкого друга.

"Я хочу создать такой фильм, который бы заставил зрителей задуматься и испытать сильные эмоции. Это будет фильм, в основе которого лежат такие важные для каждого человека вопросы, как - что есть любовь, вера и смерть", - прокомментировал замысел постановщик. Съемки стартуют в этом году в Лондоне.

Актеры,Человек, который познал бесконечность,Клайв Льюис,Зигмунд Фрейд,Энтони Хопкинс,
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