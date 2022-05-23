Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда в новом фильме

"Я хочу создать такой фильм, который бы заставил зрителей задуматься и испытать сильные эмоции. Это будет фильм, в основе которого лежат такие важные для каждого человека вопросы, как - что есть любовь, вера и смерть", - прокомментировал замысел постановщик. Съемки стартуют в этом году в Лондоне.