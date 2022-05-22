Алентова объяснила, почему недолюбливают москвичей

Актриса театра и кино, сыгравшая главную героиню фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" Вера Алентова назвала москвичей "особой нацией" и предположила, почему многие недолюбливают жителей столицы. Об этом пишет "Москвич Mag".

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По словам Алентовой, родившейся в Архангельской области, у каждой точки на карте есть свои особенности, а москвичи — "люди со всего света".

"Может, москвичей и не любят за то, что невозможно ухватиться за конкретный признак: здесь он один, а тут совершенно другой. Москвич действительно всякий",

— полагает артистка.

По мнению актрисы, возможно, одна из причин возможной неприязни к москвичам — их торопливость. Алентова отмечает, что привычки москвичей изменились с годами — раньше часто можно было увидеть людей с книгой в метро или в парке.

"Как и все человечество, они стали меньше читать и заниматься детьми и больше сидеть в сетях",

— заявила актриса.