Алентова объяснила, почему недолюбливают москвичей

Актриса театра и кино, сыгравшая главную героиню фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" Вера Алентова назвала москвичей "особой нацией" и предположила, почему многие недолюбливают жителей столицы. Об этом пишет "Москвич Mag".
По словам Алентовой, родившейся в Архангельской области, у каждой точки на карте есть свои особенности, а москвичи — "люди со всего света".
"Может, москвичей и не любят за то, что невозможно ухватиться за конкретный признак: здесь он один, а тут совершенно другой. Москвич действительно всякий",
— полагает артистка.
По мнению актрисы, возможно, одна из причин возможной неприязни к москвичам — их торопливость. Алентова отмечает, что привычки москвичей изменились с годами — раньше часто можно было увидеть людей с книгой в метро или в парке.
"Как и все человечество, они стали меньше читать и заниматься детьми и больше сидеть в сетях",
— заявила актриса.
"Москва слезам не верит" рассказывает историю троих подруг, переехавших из провинции в Москву. Фильм — лидер проката 1980 года в СССР. В 1981 году был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и Государственной премии СССР.