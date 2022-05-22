Стал известен гонорар Круза за фильм «Топ Ган: Мэверик»

Мировая премьера драматического боевика о бесстрашном пилоте Пите Митчелле состоится 25-го мая.
Новый фильм Тома Круза «Топ Ган: Мэверик» вот-вот нагрянет в кинотеатры по всему миру. И многие фанаты актера уже предвкушают феерическое экранное зрелище с его участием.
А между тем, журнал Variety узнал, сколько исполнитель главной роли уже получил за съёмки в картине, то есть, актерский гонорар Круза. Сумма составила $13 миллионов.
Однако помимо работы на съемочной площадке, Том еще и продюсировал сиквел фильма 1986-го года. Поэтому его заработок по результатам проката может возрасти в разы, отмечает издание.
Практически никто из экспертов не сомневается, что на фильм валом повалят зрители. И свой бюджет в $150 миллионов он точно должен перекрыть. Вопрос лишь заключается – во сколько раз?