Стал известен гонорар Круза за фильм «Топ Ган: Мэверик»

Мировая премьера драматического боевика о бесстрашном пилоте Пите Митчелле состоится 25-го мая.

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Новый фильм Тома Круза «Топ Ган: Мэверик» вот-вот нагрянет в кинотеатры по всему миру. И многие фанаты актера уже предвкушают феерическое экранное зрелище с его участием.

А между тем, журнал Variety узнал, сколько исполнитель главной роли уже получил за съёмки в картине, то есть, актерский гонорар Круза. Сумма составила $13 миллионов.

Однако помимо работы на съемочной площадке, Том еще и продюсировал сиквел фильма 1986-го года. Поэтому его заработок по результатам проката может возрасти в разы, отмечает издание.