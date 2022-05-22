Cоветская актриса с «несоветским» лицом: какой была Софико Чиаурели

Она была советской актрисой с «несоветским» лицом. Потому так часто играла про не нашу жизнь. Софико Чиаурели на этой неделе исполнилось бы 85, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе. «Я не люблю ноющих, нытиков. Потому что я считаю, что мы должны благодарить бога за то, что мы есть на этом свете, за то, что мы родились, за то, что видим этот мир и солнце», – говорила артистка театра и кино Софико Чиаурели.

Фото: Мир24 Мир24

Перед взглядом и улыбкой Софико не могли устоять даже самые строгие режиссеры. Среди них – и Георгий Данелия, двоюродный брат Чиаурели. На съемочной площадке ленты «Не горюй» могли и повздорить, но гнев Данелии рассеивался, словно майские тучи.

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«Везде и всюду любила грызть семечки. Гия ее ругал – хватит, Софа, хватит Софа, а она отмахивалась. Рассказывала анекдоты, интересные истории. Мы на нее смотрели и наглядеться не могли. Софико была образцом того, какой должна быть артистка»,

– поделилась артистка Ия Нинидзе.

Звездой себя не считала, больше всего ценила народную любовь. Софико можно было встретить и на тбилисских улицах, и на рынке, и в очереди за продуктами в гастрономе. Все, как в фильме «Несколько интервью по личным вопросам», где Чиаурели сыграла журналистку.

«Мы были в Москве на гастролях, и корреспондентка молодая ко мне подходит и говорит: «Софико Михайловна, а вы не боитесь ходить по Тбилиси? На вас грузины в бурках не нападают?» Я отвечаю: «Дорогая, вы путаете фильм «Кавказская пленница» с тем, что происходит на самом деле»,

– рассказывала Софико Чиаурели.

В прачку Вардо из кинофильма «Мелодии Верийского квартала» не влюбиться было невозможно. Озорная, веселая, добрая, да еще и волшебно поет.

Много лет зрители не знали, что эти песни, ставшие хитами, исполняет ближайшая подруга Софико – Нани Брегвадзе. Так решил режиссер Георгий Шенгелая – первый муж актрисы. «Рядом она стояла. Я должна была войти в роль. И как она двигалась, я повторяла тоже самое», – поделилась певица, народная артистка СССР Нани Брегвадзе.

Софико сама прекрасно пела и танцевала. Вместо ВГИКа собиралась поступать в хореографическое училище. Софья Михайловна была музой Сергея Параджанова. В кадре не произнесла ни слова. Говорила взглядом.

«Я сюда всегда прихожу и с ней разговариваю. Разговариваю так, как будто она живая. И вы знаете, она всегда мне делает добро. Потому что я ее очень любила и ценила»,

– рассказала артистка театра и кино Асмат Ткабладзе.

Софико Чиаурели покоится в Дидубийском пантеоне общественных деятелей. В день ее рождения сюда пришли ее близкие, друзья, почитатели таланта актрисы. Здесь она вместе с Котэ. Семейное счастье к Софико пришло тогда, когда она встретила Котэ Махарадзе. Артист, известный на весть Советский Союз спортивный комментатор. Вся Грузия следила за историей звездной любви. Дом Софико и Котэ стал эталоном домашнего очага. Здесь они создали знаменитый «Театр одного актера» на горе раздумий.

«Наш театр даже называли культурным Ватиканом. Это мне нравится. Мы посылали автомобиль за ветеранами Великой Отечественной, инвалидами, даже слепые сидели, слушали Котэ, и шли у них слезы. Это очень трогательно»,

– рассказывала народная артистка Грузинской СССР Софико Чиаурели.

«После Софико эти стены опустели. Только фотографии смотрят со стен и наводят на воспоминания»,