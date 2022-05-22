Умерла звезда фильма "Щит и меч" Наталья Величко

Актриса Наталья Величко скончалась на 82-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, ее тело обнаружили в московской квартире. Причина смерти не сообщается. Наталья Величко родилась 4 мая в городе Фрунзе (ныне Бишкек). В 1961 году она окончила Московское дирижерско-хоровое училище, в 1965 году — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), а в 1979-м — режиссерское отделение ВГИКа (мастерская А.Б. Столпера).

В 1965—1992 годах она работала в Театре-студии киноактера. В 1985 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Актриса дебютировала на экране в 1963-м, снявшись в экранизации "Тишины" Ю. Бондарева.