Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+32° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Умерла звезда фильма "Щит и меч" Наталья Величко

Газета.Ru

Актриса Наталья Величко скончалась на 82-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.

Умерла звезда фильма "Щит и меч" Наталья Величко
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным источника телеканала, ее тело обнаружили в московской квартире. Причина смерти не сообщается. Наталья Величко родилась 4 мая в городе Фрунзе (ныне Бишкек). В 1961 году она окончила Московское дирижерско-хоровое училище, в 1965 году — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), а в 1979-м — режиссерское отделение ВГИКа (мастерская А.Б. Столпера).

В 1965—1992 годах она работала в Театре-студии киноактера. В 1985 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Актриса дебютировала на экране в 1963-м, снявшись в экранизации "Тишины" Ю. Бондарева.

Фильмография Величко насчитывает более 30 фильмов, среди которых "Первый снег" (1964), "Щит и меч" (1968), "Пятьдесят на пятьдесят" (1972), "Охота на Изюбря" (2005) и др. Величко также поставила фильм "Ураган приходит неожиданно" и короткометражный "Служба ликвидации".

Актеры,Наталья Величко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители