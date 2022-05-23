Абдрашитов заявил о надежде на ренессанс в киноискусстве

"Сегодня искусство во всем мире переживает кризис, нет мощной художественной идеи, такой как неореализм, как французская "новая волна", как наше "оттепельное" кино. Но ее невозможно волевым образом вызвать, создать. Это касается каких-то очень общих законов и искусства, и жизни вообще",