Абдрашитов заявил о надежде на ренессанс в киноискусстве

Полвека назад работать в кино, невзирая на советскую цензуру, было проще, чем сегодня. А поскольку любая история развивается циклично, ренессанс в киноискусстве вполне возможен, заявил режиссер Вадим Абдрашитов.
"Сегодня искусство во всем мире переживает кризис, нет мощной художественной идеи, такой как неореализм, как французская "новая волна", как наше "оттепельное" кино. Но ее невозможно волевым образом вызвать, создать. Это касается каких-то очень общих законов и искусства, и жизни вообще",
— цитирует режиссера газета "Известия".
Режиссер отметил, что 50 лет назад авторам было проще, несмотря на цензуру и другие препятствия. Существовала некая художественная идея, а задача молодого художника заключалась в том, чтобы сказать нечто, имея эту идею в виду.