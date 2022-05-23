Умерла звезда фильма «Щит и меч»

Пожилая артистка долго и тяжело болела.
В Москве в возрасте 81 года после долгой и тяжелой болезни ушла из жизни известная советская и российская актриса Наталья Величко.
Будущая артистка родился в мае 1941 года, а в кино дебютировала в 22-летнем возрасте. Причем, дебютный фильм «Тишина» стал для нее по-настоящему визитной карточкой на все последующие годы карьеры.
Помимо этого наиболее удачными считают ее роли в таких проектах, «Алмазная тропа», «Щит и меч», «Третья молодость», «Принцесса на бобах», «Охота на изюбря» и многих других.