"Живу на подачки": актер Владимир Изотов о тяжелой судьбе

Актер Владимир Изотов, известный по фильмам "Старший сын", "Мегрэ у министра", еще в начале 90-х решил распрощаться с профессией. Причину Изотов не объяснил, одни коллеги думали, что он открыл собственное дело, а другие, что он страдает от безответной любви. Много лет ходили различные слухи, и только спустя 30 лет Изотов прервал молчание. Актер стал гостем шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.
Владимир рассказал, что когда он остался без работы, решил продать квартиру, которую подарила ему бабушка. Все деньги от продажи достались какой-то девушке (предположительно, недобросовестному риелтору), которая вместе с ними уехала в Италию. Личную жизнь актеру так и не удалось устроить. По его словам, все его бывшие жены интересовались лишь московской недвижимостью актера. У Изотова также есть дочь Анастасия, с которой он общается крайне редко.
Сейчас артист живет в квартире покойной матери, пытается заработать на жизнь творчеством. Он пишет картины, стихи, музыку, лепит из глины, но достаточной прибыли его дела на приносят.
"Я живу на подачки и больше ни на что не могу жить. Все коммунальные услуги оплачивает мой младший брат. На него же оформлено завещание. Я экономлю, конечно же. Например, я покупаю муку и делаю дрожжевые пирожки с начинкой из одуванчиков или крапивы. Вот в мае как раз пошли. Туда овощи добавляю, картошку",
— признался артист.
Он также рассказал, почему принял решение об уходе из театра. По словам Изотова, ему было тяжело физически:
"Я устал! Все же ушли, на меня все взвалили. А жил я неблизко. Просто физически… Меня бы уже, наверное, не было в живых".
После увольнения, он месяц проработал в родном театре на должности охранника.