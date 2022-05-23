"Живу на подачки": актер Владимир Изотов о тяжелой судьбе

Актер Владимир Изотов, известный по фильмам "Старший сын", "Мегрэ у министра", еще в начале 90-х решил распрощаться с профессией. Причину Изотов не объяснил, одни коллеги думали, что он открыл собственное дело, а другие, что он страдает от безответной любви. Много лет ходили различные слухи, и только спустя 30 лет Изотов прервал молчание. Актер стал гостем шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

Фото: Кадр из фильма "Мегрэ у министра" Кадр из фильма "Мегрэ у министра"

Владимир рассказал, что когда он остался без работы, решил продать квартиру, которую подарила ему бабушка. Все деньги от продажи достались какой-то девушке (предположительно, недобросовестному риелтору), которая вместе с ними уехала в Италию. Личную жизнь актеру так и не удалось устроить. По его словам, все его бывшие жены интересовались лишь московской недвижимостью актера. У Изотова также есть дочь Анастасия, с которой он общается крайне редко.

Сейчас артист живет в квартире покойной матери, пытается заработать на жизнь творчеством. Он пишет картины, стихи, музыку, лепит из глины, но достаточной прибыли его дела на приносят.

"Я живу на подачки и больше ни на что не могу жить. Все коммунальные услуги оплачивает мой младший брат. На него же оформлено завещание. Я экономлю, конечно же. Например, я покупаю муку и делаю дрожжевые пирожки с начинкой из одуванчиков или крапивы. Вот в мае как раз пошли. Туда овощи добавляю, картошку",

— признался артист.

Он также рассказал, почему принял решение об уходе из театра. По словам Изотова, ему было тяжело физически:

"Я устал! Все же ушли, на меня все взвалили. А жил я неблизко. Просто физически… Меня бы уже, наверное, не было в живых".

После увольнения, он месяц проработал в родном театре на должности охранника.