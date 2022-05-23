Дапкунайте рассказала, как познакомилась с Малковичем

Актриса Ингеборга Дапкунайте в интервью Антону Долину призналась, что познакомилась с коллегой Джоном Малковичем в 1991 году на пробах в Лондоне.
«Мы поехали на пробы в Лондон, тогда это была невообразимая вещь. Мне говорят: "Сначала вы утром встретитесь с режиссером, а потом из Рима прилетает Малкович"»,
— вспомнила Дапкунайте.
После этого актриса купила в киоске видеокассету с фильмом "Опасные связи" с участием Малковича. По словам Дапкунайте, во время чтения пьесы с американским коллегой у нее сложилось впечатлением, что она не может неубедительно играть с таким партнером.
«Невероятный подарок, что это осталось до сих пор. Он говорит, что он ни с кем столько не работал, и я ни с кем. Бывает, что так повезло на партнера»,
— заявила Дапкунайте.
Актриса призналась, что работает с Малковичем над уже восьмой совместной постановкой. Они оба заняты в спектакле "В одиночестве хлопковых полей" о покупателе и продавце "запретных страстей".