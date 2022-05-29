Советские актеры, которые умерли на сцене

Некоторые артисты остаются на подмостках буквально до конца жизни. «Рамблер» вспомнил советских звезд, которых настиг последний удар в театре.

Фото: Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки» Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»

Николай Хмелёв

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Легендарный артист МХАТа блистал в «Анне Каренине», «Трех сестрах» и других знаменитых постановках прославленного театра. Позже он успешно продолжил свою яркую карьеру в театре имени Ермоловой. Николай Павлович умер во время генеральной репетиции пьесы «Трудные годы», в которой играл Ивана Грозного. Это произошло 1 ноября 1945 года.

Анатолий Фалькович

В кинематографе он был известен как один из постоянных исполнителей роли Феликса Дзержинского в революционных фильмах, таких как «Чрезвычайное поручение», «Почтовый роман», «Кремлёвские куранты», «Звёзды не гаснут». За свою долгую жизнь он служил в Русском драматическом театре Баку и в Ростовском театре имени М. Горького. В 1994 году Анатолий Соломонович уехал в Хайфу (Израиль) на гастроли и умер во время спектакля.

Борис Добронравов

Еще один знаменитый актер МХАТа, который даже не собирался становиться артистом. Он сдал экзамены, заключив пари с подругой. При жизни актер не раз говорил, что хочет умереть на сцене, и его желание исполнилось. Борис Георгиевич умер 27 октября 1949 года на сцене театра от паралича сердца, исполняя одну из своих любимых ролей — царя Федора в пьесе Алексея Толстого.

Андрей Миронов

Звезда советского кинематографа и Театра Сатиры сыграл несчетное число ролей на экране и на сцене, был любимцем и зрителей, и критиков. Свой коронный спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Андрей Александрович в последний раз сыграл 14 августа 1987 года в Риге. Во время финальной сцены он потерял сознание. Актера отправили в нейрохирургическое отделение местной больницы, где врачи диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Спустя два дня Андрей Миронов умер, оставаясь без сознания.

Виталий Соломин

Знаменитый актер прославился после выхода на экраны таких фильмов как «Женщины», «Старшая сестра», «Даурия», «Сибириада», «Летучая мышь» и конечно «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Театралы же знали его по работам в пьесах «Свадьба Кречинского», «Горе от ума», «Живой труп», «Ревизор».