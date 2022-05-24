Актер Гайдулян похвастался сбывшейся мечтой

Несмотря на популярность, артист считает себя домашним человеком. Источник фото: univer-oldЗвезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян, благодаря работе в кино, уже давно стал столичным жителем.

Фото: univer-old univer-old

Правда, долгое время им с супругой Александрой Велескевич приходилось ютиться по съемным углам.

И вот, наконец, эти мытарства закончены. Супруги сделали то, о чем давно мечтали – купили собственную квартиру в Москве.