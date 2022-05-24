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19 минут назад

Актер Андрей Гайдулян похвастался сбывшейся мечтой

Inc-News

Несмотря на популярность, артист считает себя домашним человеком. Источник фото: univer-oldЗвезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян, благодаря работе в кино, уже давно стал столичным жителем.

Актер Гайдулян похвастался сбывшейся мечтой
Фото: univer-olduniver-old

Правда, долгое время им с супругой Александрой Велескевич приходилось ютиться по съемным углам.

И вот, наконец, эти мытарства закончены. Супруги сделали то, о чем давно мечтали – купили собственную квартиру в Москве.

«Своя квартира — это большое дело и большое счастье. Теперь я прихожу домой и просто радуюсь своему уголку», - признается артист, который считает себя очень домашним человеком, несмотря на известность.

Актеры,Александра Велескевич,Андрей Гайдулян,
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