Актер Гайдулян похвастался сбывшейся мечтой

Несмотря на популярность, артист считает себя домашним человеком. Источник фото: univer-oldЗвезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян, благодаря работе в кино, уже давно стал столичным жителем.
Правда, долгое время им с супругой Александрой Велескевич приходилось ютиться по съемным углам.
И вот, наконец, эти мытарства закончены. Супруги сделали то, о чем давно мечтали – купили собственную квартиру в Москве.
«Своя квартира — это большое дело и большое счастье. Теперь я прихожу домой и просто радуюсь своему уголку», - признается артист, который считает себя очень домашним человеком, несмотря на известность.