Рики Мартин получил главную роль в сериале

Пуэрториканский певец Рики Мартин заявлен на главную мужскую роль в комедийном сериале «Миссис Американский пирог». Артист будет работать с Кристен Уиг , Элисон Дженни и Лорой Дерн , которая также является исполнительным продюсером проекта.

По данным издания Deadline, сейчас 50-летний музыкант больше нацелен на продвижение своей актерской карьеры. За его плечами уже есть несколько ролей в сериалах, таких как «Лодка любви», «Центральная больница», «Ты — моя жизнь», «Хор» и «Американская история преступлений».