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3 часа назад

Рики Мартин получил главную роль в сериале

Катерина Саломе

Пуэрториканский певец Рики Мартин заявлен на главную мужскую роль в комедийном сериале «Миссис Американский пирог». Артист будет работать с Кристен Уиг, Элисон Дженни и Лорой Дерн, которая также является исполнительным продюсером проекта.

Рики Мартин получил главную роль в сериале
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания Deadline, сейчас 50-летний музыкант больше нацелен на продвижение своей актерской карьеры. За его плечами уже есть несколько ролей в сериалах, таких как «Лодка любви», «Центральная больница», «Ты — моя жизнь», «Хор» и «Американская история преступлений».

Ранее мы писали о том, что звезда «Она написала убийство» получит награду «Тони».

Актеры,Рики Мартин,Кристен Уиг,Лора Дерн,
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