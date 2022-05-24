Рики Мартин получил главную роль в сериале

Пуэрториканский певец Рики Мартин заявлен на главную мужскую роль в комедийном сериале «Миссис Американский пирог». Артист будет работать с Кристен Уиг, Элисон Дженни и Лорой Дерн, которая также является исполнительным продюсером проекта.
По данным издания Deadline, сейчас 50-летний музыкант больше нацелен на продвижение своей актерской карьеры. За его плечами уже есть несколько ролей в сериалах, таких как «Лодка любви», «Центральная больница», «Ты — моя жизнь», «Хор» и «Американская история преступлений».
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