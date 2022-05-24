Российские актеры, которых сгубил алкоголь

Люди творческих профессий могут быть склонны к алкоголизму. Такое часто случается с актерами, которые еще недавно участвовали во всех популярных фильмах, а потом их перестали приглашать на съемки. Переломный момент в жизни может случиться у каждого человека, и важно оказать ему поддержку и правильное лечение, иначе алкоголь может вызвать смертельные заболевания. Об актерах, которые погибли из-за увлечения алкоголем — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Дальнобойщики" Кадр из фильма "Дальнобойщики"

Владислав Галкин

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Актер снялся во многих популярных фильмах нулевых, а также был занят в театре и на телевидении. Он умер, когда ему было 38 лет. Он начал сниматься еще в детстве, но стал популярен уже во взрослом возрасте. Уже после смерти его отчим рассказывал, что долгое время актер работал на износ, а потом выпивал из-за стресса.

“Что-то я сделал неправильно. Например, не настоял на том, чтобы после таких тяжелых операций Владик отдохнул, восстановил силы… Нет, он продолжал работать. Знаю, что на съемках пахал без продыху в сложнейших условиях. Бешено уставал. Чтобы хоть немного сбросить напряжение, выпивал…”, — говорил Борис Галкин.

В 2009 году актер устроил дебош в одном из московских баров. Он изрядно выпил и пришел за добавкой, а официант отказался его обслуживать. Галкин достал травматический пистолет и выстрелил по бутылкам, а потом его успокоил бармен, но на место приехала полиция. Подробностей происшествия не знает никто, но очевидцы говорили, что актер ударил участкового. За это ему дали год и два месяца условно.

Этот инцидент стал первым в череде проблем Галкина: его любимая жена подала на развод из-за его алкоголизма, врачи нашли у него острый панкреатит. После госпитализации он вернулся домой и скончался. Его нашли спустя два дня после смерти, официальной причиной стала остановка сердца из-за сердечной недостаточности.

Юрий Богатырев

Советский актер прославился благодаря роли в фильме “Свой среди чужих, чужой среди своих”. У него было много ярких ролей и перевоплощений, могло бы быть и еще больше, если бы не его пристрастие к алкоголю. Из-за неудовлетворенности своей карьерой, а также личной жизнью — актер был нетрадиционной ориентации, у него развилась депрессия, на фоне которой он стал пить и употреблять антидепрессанты.

Близкие друзья вспоминали, что в последние годы жизни он чувствовал себя никому не нужным, старым и одиноким. Он говорил, что его все презирают и очень страдал из-за этого. С каждым новым запоем выпивки становилось все больше. Если сначала он употреблял в больших компаниях, то потом пил один.

Он скончался в феврале 1989 года, когда ему был 41 год. Богатырев получил гонорар за работу в картине “Очи черные” и устроил посиделки с друзьями, чтобы это отметить. После того, когда все разошлись, ночью ему стало плохо. Причиной этого стали антидепрессанты, которые нельзя было употреблять с алкоголем. Приехала скорая помощь, и актеру ввели препарат, несовместимый с лекарствами и спиртным — от этого у него остановилось сердце.

Андрей Краско

Кадр из фильма "Сволочи"

Актер получил свою популярность уже после 40 лет. Многие знают его по роли майора Краснова из «Агента национальной безопасности». Как говорили его коллеги, на съемочной площадке он выкладывался на все 100%, наверстывая упущенное. Он не жалел сил и собственного здоровья, а злоупотребление алкоголем только ухудшило его состояние.

Иногда в жизни Краско были периоды, когда он сидел без работы, и это ухудшало его душевное состояние. В эти моменты он много пил, а, чтобы заработать деньги, мастерил ограды для могил и таксовал.

Несмотря на взлет в нулевых, он продолжал выпивать и не отказался от курения, несмотря на астму. Его друзья и семья пытались помочь ему справиться с зависимостью, но все их усилия были тщетны.