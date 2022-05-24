Почему гениальный Олег Даль был несчастен

У каждого свой любимый фильм с Олегом Далем. За короткую жизнь — 39 лет — он снялся в нескольких десятках картин, среди которых немало известных. Чего стоят только «Плохой хороший человек», «Вариант «Омега» или «Приключения принца Флоризеля». 25 мая исполняется 81 год со дня рождения замечательного актера.

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Зритель восхищался работами Олега Ивановича, а он между тем вечно изводил себя и коллег, долго искал свою женщину, но, даже найдя, никак не мог обрести полного душевного покоя. Ни одна из официальных жен не родила Далю ребенка, хотя стать отцом он хотел.

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Мания совершенства

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Олег Иванович был чрезвычайно требователен и к себе, и к другим. Его постоянный болезненно оголенный нерв часто раздражал и не находил понимания. Даль был закрыт и редко кого близко подпускал к себе, зато конфликтовал часто — и с коллегами, и с режиссерами.

«Он был болен одной из самых прекрасных и трагических болезней — манией совершенства. Он знал, как это играть надо, но нельзя было на этом безумном темпераменте, на этой беспредельной боли и нерве, на этих слезах в горле провести всю роль — так можно было только умереть»,

— уверен драматург Эдвард Радзинский.

Реально пил или больше играл?

О том, что известная русская болезнь не обошла стороной и Олега Ивановича, до сих пор ходит немало слухов. Говорят о том, что проблемы с алкоголем в свою очередь накладывали отпечаток на его отношения с окружающими.

Однако вот что утверждал незабвенный Георгий Вицин киноведу Александру Иванову: «Легендарные “запои Даля” — на пятьдесят процентов вымысел, на пятьдесят — его игра “в театр”. Пьянствовал он — да. Но и останавливался всегда вовремя. Пиво пил и кружками, и бутылками — помногу.

С бокалом вина мог сидеть где-нибудь в ресторане, по часу рассматривая его на просвет. Водку употреблял исключительно рюмками. Неограниченно (в отличие от вина), и очень-очень брезгливо».

Скоропостижные разводы

В свою первую супругу — коллегу Нину Дорошину Даль, которой тогда было чуть за 20, влюбился до головокружения. Нина же страдала по Олегу Ефремову. Свадьба с Далем состоялась, но обернулась скандалом, который был спровоцирован появлением объекта горячих чувств Нины. Горе-молодожены быстренько подали на развод.

Совсем недолго просуществовал и второй брак Олега Ивановича — с актрисой Татьяной Лавровой. Даль задумывался о детях, мечтал о большой семье, а Лаврова вся отдавалась театру, плюс с трудом терпела ревность мужа. «Он, как человек без кожи», — поражалась Татьяна.

Потом актриса почувствовала, что на пару с супругом стала чересчур часто прикладываться к бутылке. В итоге одним решительным движением бросила и спиртное, и Даля.

«Я по-хитрому стала «подставляться»

Самыми длительными были отношения Олега с монтажером «Ленфильма» Елизаветой Апраксиной (в замужестве — Даль). Они продлились 11 лет. Даль говорил, что, наконец, по-настоящему счастлив. Елизавета тем временем демонстрировала чудеса мудрости.

«Ему было безумно тяжело из-за проблем в театре, в кино, обид, компромиссов — на них он не шел. Бросив пить, мог на меня накричать. Я первое время огорчалась. Он бывал в гневе несдержан, распускал себя. Но когда я поняла, что Олегу это нужно — или напиться, он в этом топил обиду, или скинуть на кого-то груз, все стало очень просто. Я по-хитрому стала “подставляться”, даже провоцировать его»,

— рассказывала «Комсомольской правде» Елизавета Алексеевна.

Она тоже не подарила Олегу Ивановичу ребенка, хотя о нем мечтали оба. Врачи так и не смогли толком объяснить причину. На творческих встречах со зрителями Даль, бывало, на вопрос о сыне или дочери отвечал: «Наверное, где — то есть». За это актера неоднократно ругали партийные органы.

Экспресс газета

Сегодня муссируются слухи о том, что у Даля все-таки есть внебрачная дочь, которую родила женщина, не имеющая отношения к кинематографической среде. Что наследница знаменитого актера отказывается от любых интервью, что она замужем за высокопоставленным человеком и довольна своей жизнью.