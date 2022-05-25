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2 часа назад

Ургант признался, что боялся Басту до личного знакомства с ним

Газета.Ruиещё 1

24 мая вышел документальный фильм "БАСТА.СУПЕРИГРА", в котором рассказывается о творческом пути и личной жизни рэпера.

Ургант признался, что боялся Басту до личного знакомства
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В одном из кадров Иван Ургант вспомнил знакомство с музыкантом. Шоумен признался, что познакомился с Бастой (настоящее имя - Василий Вакуленко) на фоне конфликта.

"Мы познакомились заочно, потому что Вася поссорился со всем музыкальным цехом нашей программы. В чем был конфликт, я не знаю, но подумал: такое уже неразрешимо",

- вспоминает телеведущий.

Ургант добавил, что со временем ему удалось наладить отношения с рэпером, после чего он пригласил Басту в эфир шоу "Вечерний Ургант".

"Я переживал, потому что у него лицо человека, который носит с собой кастет. Вдруг он вспомнит старые обиды и даст мне в грызло? Но Вася оказался милым, добрым, открытым",

- отметил артист.

Актеры,Баста,Иван Ургант,
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