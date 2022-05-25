Ургант признался, что боялся Басту до личного знакомства

24 мая вышел документальный фильм "БАСТА.СУПЕРИГРА", в котором рассказывается о творческом пути и личной жизни рэпера.
В одном из кадров Иван Ургант вспомнил знакомство с музыкантом. Шоумен признался, что познакомился с Бастой (настоящее имя - Василий Вакуленко) на фоне конфликта.
"Мы познакомились заочно, потому что Вася поссорился со всем музыкальным цехом нашей программы. В чем был конфликт, я не знаю, но подумал: такое уже неразрешимо",
- вспоминает телеведущий.
Ургант добавил, что со временем ему удалось наладить отношения с рэпером, после чего он пригласил Басту в эфир шоу "Вечерний Ургант".
"Я переживал, потому что у него лицо человека, который носит с собой кастет. Вдруг он вспомнит старые обиды и даст мне в грызло? Но Вася оказался милым, добрым, открытым",
- отметил артист.