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2 часа назад

Идрис Эльба: «Сказал Джордану, что хочу сыграть его в кино, он отказался»

Sports.ru

Известный британский актер Идрис Эльба рассказал о том, как предложил легендарному баскетболисту Майклу Джордану исполнить его роль в биографическом фильме.

«Сказал Джордану, что хочу сыграть его в кино, он отказался»
Фото: Sports.ruSports.ru

«На мой взгляд, роль Джордана – это не про игру в баскетбол. Речь зашла бы о бизнесмене. Он очень проницательный бизнесмен, очень умный. Его благотворительная деятельность заслуживает большего внимания, люди не понимаю

Ему не все равно, что происходит, он много работает. Я намекал ему на это. Однажды даже сказал ему: «Я хочу сыграть тебя». Вот что он ответил: «Хм... Я еще не готов». Я был совершенно серьезен», – сказал Эльба.

Актеры,Идрис Эльба,Майкл Джордан,
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