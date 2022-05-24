«Сказал Джордану, что хочу сыграть его в кино, он отказался»

«На мой взгляд, роль Джордана – это не про игру в баскетбол. Речь зашла бы о бизнесмене. Он очень проницательный бизнесмен, очень умный. Его благотворительная деятельность заслуживает большего внимания, люди не понимаю

Ему не все равно, что происходит, он много работает. Я намекал ему на это. Однажды даже сказал ему: «Я хочу сыграть тебя». Вот что он ответил: «Хм... Я еще не готов». Я был совершенно серьезен», – сказал Эльба.