Сэмюэл Л. Джексон сыграет в «Гарфилде» с Крисом Праттом

По данным Deadline, Сэмюэл Л. Джексон ( «Криминальное чтиво» ) присоединился к касту полнометражного мультфильма «Гарфилд» . Он озвучит отца Гарфилда по кличке Вик. Это будет совершенно новый персонаж, который до этого не появлялся в комиксах и других экранизациях.

Это уже не первое появление рыжего кота в кино: в 2004-м вышел «Гарфилд», а в 2006-м — его продолжение под названием «Гарфилд: История двух кошечек». Мультфильмы получили смешанные отзывы от прессы и зрителей и кое-как отбили бюджет на производство.