Робертс вспомнила, как прослушивалась для "ужасных" рекламных роликов

"Я так глубоко благодарна за все проекты, работу в которых я не получила, потому что прослушивалась для многих действительно ужасных рекламных роликов, а не для качественного телевидения",

Она отмечает, что теперь считает удачей, что не попала ни в один из тех проектов. Робертс объяснила, что не остается в образе своих персонажей между съемками. По словам актрисы, для нее это очень тяжело из-за разнообразия ролей в кино.