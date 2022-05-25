Робертс вспомнила, как прослушивалась для "ужасных" рекламных роликов

Актриса Джулия Робертс рассказала в интервью изданию Variety, что в начале карьеры ей поступали предложения сняться в рекламных роликах.
"Я так глубоко благодарна за все проекты, работу в которых я не получила, потому что прослушивалась для многих действительно ужасных рекламных роликов, а не для качественного телевидения",
- вспоминает артистка.
Она отмечает, что теперь считает удачей, что не попала ни в один из тех проектов. Робертс объяснила, что не остается в образе своих персонажей между съемками. По словам актрисы, для нее это очень тяжело из-за разнообразия ролей в кино.
"Я восхищаюсь людьми, которые могут это сделать. Но мне это кажется утомительным",
- призналась звезда.