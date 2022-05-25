Алисия Ханна-Ким исполнит роль в пятом сезоне сериала «Кобра Кай»

Мировая премьера первого сезона сериала состоялась 2 мая 2018 года. Пятая глава истории о печально известной школе карате «Кобра Кай» будет представлена 9 сентября 2022 года. Сериал, о котором идёт речь, является продолжением серии фильмов «Парень-каратист», выходивших с 1984 по 1994 год.