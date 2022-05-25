Алисия Ханна-Ким исполнит роль в пятом сезоне сериала «Кобра Кай»

По данным «Центральной службы новостей», Алисия Ханна-Ким («Анатомия страсти», «Погоня за жизнью», «Два с половиной человека», «Гавайи 5.0», «Красотки в Кливленде») исполнит роль в пятом сезоне сериала «Netflix» под названием «Кобра Кай». Известно, что актриса сыграет грозного южнокорейского сенсея Ким Да-Ын.
Отмечается, что сценаристами и режиссёрами проекта выступают Джош Хилд («Машина времени в джакузи», «Мальчишник в Новом Орлеане»), а также Джон Харвитц и Хейден Шлоссберг, ранее работавшие над проектом «Американский пирог: Все в сборе» и серии фильмов о Гарольде и Кумаре.
В прошлом сезоне сериала к актёрскому составу присоединился Даллас Дюпри Янг («Первому игроку приготовиться», «Бесстыжие», «Фостеры», «911 служба спасения», «В лучшем мире»). Он исполнил роль Кенни Пэйна. В проекте также играют Ральф Маччио, Уильям Забка, Шоло Маридуэнья, Тэннер Бьюкэнэн, Мэри Мэтилин Маусер, Кортни Хенгелер, Джейкоб Бертран, Джанни Десенцо, Мартин Коув и Оуэн Морган.
Мировая премьера первого сезона сериала состоялась 2 мая 2018 года. Пятая глава истории о печально известной школе карате «Кобра Кай» будет представлена 9 сентября 2022 года. Сериал, о котором идёт речь, является продолжением серии фильмов «Парень-каратист», выходивших с 1984 по 1994 год.