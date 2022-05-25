Почему Тарковский уехал из Советского союза

В 1984 году Андрей Тарковский уехал на съемки в Италии и не вернулся обратно. Однако, когда в его решении пытались отыскать политический подтекст, режиссер злился. "Рамблер" расскажет, почему Тарковскому пришлось уехать из СССР.

Фото: социальные сети социальные сети

Тарковский объявил о своем решении на пресс-конференции в Милане, чем удивил многих. Официальная реакция властей СССР была предсказуемой. Фильмы Тарковского убрали из проката и не обсуждали публично. Не поддержали режиссера и эмигранты, которые говорили, что сейчас он передовой артист, а после отъезда станет одним из множества уехавших.

Видео дня

Тарковский никогда не говорил о политике и не осуждал советского зрителя, напротив относился к своему прошлом и своей аудитории с уважением. Но про жизнь в союзе говорил просто: "Не сложилось, нет сил терпеть".

Первый фильм Тарковского "Иваново детство" получил "Золотого льва" в Венеции и клеймо "пацифистского" на родине. Следующий фильм "Андрей Рублев" взял премию на Каннском фестивале, а в СССР был раскритикован за "антиисторизм" и убран из проката на шесть лет. "Солярис" стал первым фильмов, который принес хорошие кассовые сборы в советских кинотеатрах, а еще Гран-при в Каннах. Фильм "Зеркало" тоже взял награду, но члены Госкино назвали его непонятным и ограничили прокат.

Творить Тарковскому мешала цензура, фильмы постоянно просили переснять, сократить, резали бюджет, плюс сам режиссер был бедным и безработным, хотя работать хотел. В итоге, за 20 лет ему дали снять всего пять фильмов.

При этом авторский взгляд Тарковского в Европе пользовался невидимой популярностью. Режиссера звали на съемки в Великобританию, Швецию, Францию, наконец, возник совместный с итальянским телевидением проект: фильм "Ностальгия". В 1980-м Тарковский отправился выбирать итальянскую натуру. У него был верный друг – писатель Тонино Гуэрра. Сценарист фильмов Антониони и Феллини стал и сценаристом Тарковского.

Тарковский уезжал на съемки по договору между итальянской компанией РАИ и "Совэкспортфильмом". В тот же год написал первое письмо в соответствующую советскую инстанцию, чтобы ему разрешили остаться в Италии для работы на три года. После выхода фильм "Ностальгия" взял приз в Каннах.

Режиссер почувствовал свободу творчества, о которой так давно мечтал. И именно поэтому решил остаться за границей. В 1985-м, за год до смерти Андрея Тарковского, вышел его последний фильм "Жертвоприношение". А в ночь с 28 на 29 декабря 1986 года режиссер скончался от рака легкого. Последние шесть месяцев он не вставал с больничной кровати.