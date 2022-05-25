5 лучших ролей Александра Калягина

Александр Калягин мог стать достойным медиком. Ведь когда-то мама будущей звезды театра и кино уговорила сына поступить в медицинское училище. И Александр Александрович честно окончил его и даже два года проработал фельдшером скорой помощи. Но и мечту стать артистом Калягин не оставлял. Поэтому сегодня у “Рамблера” есть возможность рассказать о самых ярких ролях этого актера в кино.

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Тетушка Роза, “Здравствуйте, я ваша тетя!” (1975)

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Александр Калягин не скрывает, что дружил с режиссером картины, Виктором Титовым. Вероятнее всего, поэтому конкурентов на роль тетушки из Бразилии у артиста не было. Как и веры в успех картины. Бюджет на производство комедии был небольшой, поэтому режиссер все время напоминал актерам: «Снимаем с первого дубля». И даже сцену с трюком, когда полковнику бросают в лицо торт, отсняли сразу.

Съемки в этом фильме лично для Калягина были сложными потому, что незадолго до них в семье актера случилась трагедия: умерла его первая жена, Татьяна. Год спустя не стало и мамы артиста. Александр Калягин остался с пятилетней дочерью на руках.

Мишель Платонов, “Неоконченная пьеса для механического пианино” (1977)

Еще во время учебы в театральном училище, у руководителей творческих студий и преподавателей часто возникал вопрос: какое амплуа подойдет Александру Калягину? И не находили ответа. Полноватого, круглолицего парня едва не выгнали за “профнепригодность”. Тем не менее, он добился своего и стал артистом.

Между прочим, по требованию Никиты Михалкова, Александр Калягин – коренастый от природы – сбросил 25 килограммов ради роли. Режиссер сразу пригласил его на главную роль, но поставил условие. Он взял фотографию Калягина и ручкой начертил объемы, до которых артисту следовало похудеть. Александр Александрович сел на экстремальную диету и в течение месяца питался в основном гречневой кашей.

Петр Полуорлов, “Старый Новый год” (1981)

Фильм Николая Ардашникова должен был выйти в первый день 1981 года. Чтобы успеть к этому сроку, работу над картиной начали еще летом. Возникла проблема: где найти новогодние деликатесы для экранного праздничного стола? Директор картины раздобыл где-то два батона салями, которые предстояло растянуть на две недели съемок.

Кадр из фильма "Старый Новый год"

Колбасу нарезали тонкими ломтиками. Актеров предупредили, чтобы ели деликатес помедленнее. Но в один из перерывов Александр Калягин предложил экранному сыну – Валентину Карманову – подкрепиться нарезкой, пока никто не видит. Актеры опустошили тарелки с нарезкой, а потом Калягин удалился, сказав: «Тебе все равно за это ничего не будет». Директор картины был в ярости, когда обнаружил юного Карманова за пустым столом.

Кот Леопольд, “Приключения Кота Леопольда” (1982-87)

Кто только ни озвучивал добродушного Кота Леопольда. Но с третьей по одиннадцатую серию все роли в этом мультфильме достались Александру Калягину. И только в девятом эпизоде – “Интервью с Котом Леопольдом” – прозвучал голос Миронова, который озвучивал персонажа с самого начала.

Павел Чичиков, “Мертвые души” (1984)

Александр Калягин всегда с уважением относился к творчеству Николая Гоголя. Еще в студенческие годы Александр Александрович читал произведения писателя широкой публике и таким образом обретал все навыки, необходимые для успешной карьеры артиста. Поэтому когда Калягину предложили сыграть роль Павла Чичикова в мини-сериале Михаила Швейцера, он отказываться не стал.

Кадр из фильма "Мертвые души"

Александр Александрович идеально подходит на эту роль – коренастый, круглолицый, одним словом, приятный мужчина. Каким и был Чичиков, если заглянуть в первоисточник. Однако роль далась артисту нелегко. Актер провел на съемках девять месяцев и позднее признавался: