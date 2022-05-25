Никита Ефремов рассказал о давлении после ареста отца

Российский актер театра и кино Никита Ефремов рассказал о давлении, с которым ему пришлось столкнуться после ареста отца, актера Михаила Ефремова. Разговор с артистом публикует «Кинопоиск».
Ефремов-младший поделился, как он переживал ситуацию с аварией, арестом и последующим судебным разбирательством. Артист признается, что ситуация была очень тяжелой.
«У меня отец в тюрьме, процесс транслировался в медиа на всю страну, и это было большое для меня переживание, шок. Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня: выбери что-то, скажи, ты должен так поступить, ты должен это, разделись, откажись от этого или, наоборот, согласись. Он должен бежать его спасать! Нет, он должен отречься!» — вспоминает Ефремов.
Актер рассказал, что с давлением ему помогла справиться медитация. Сейчас артист проходит девятимесячный курс. Ефремов отмечает, что это помогает ему ответить на многие внутренние вопросы.
Кроме того, актер давно отказался от алкоголя и наркотиков.
«Практики пришли в мою жизнь около четырех лет назад, с тех пор как я перестал употреблять вещества и алкоголь и меня очень заинтересовали медитации, духовная и психологическая сторона моей личности», — заключил артист.
Напомним, что 8 июня 2020 года в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате ДТП водитель скончался.