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2 часа назад

Никита Ефремов рассказал, что столкнулся с давлением после ареста отца

Мира Маркина

Российский актер театра и кино Никита Ефремов рассказал о давлении, с которым ему пришлось столкнуться после ареста отца, актера Михаила Ефремова. Разговор с артистом публикует «Кинопоиск».

Никита Ефремов рассказал о давлении после ареста отца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ефремов-младший поделился, как он переживал ситуацию с аварией, арестом и последующим судебным разбирательством. Артист признается, что ситуация была очень тяжелой.

«У меня отец в тюрьме, процесс транслировался в медиа на всю страну, и это было большое для меня переживание, шок. Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня: выбери что-то, скажи, ты должен так поступить, ты должен это, разделись, откажись от этого или, наоборот, согласись. Он должен бежать его спасать! Нет, он должен отречься!» — вспоминает Ефремов.

Актер рассказал, что с давлением ему помогла справиться медитация. Сейчас артист проходит девятимесячный курс. Ефремов отмечает, что это помогает ему ответить на многие внутренние вопросы.

Кроме того, актер давно отказался от алкоголя и наркотиков.

«Практики пришли в мою жизнь около четырех лет назад, с тех пор как я перестал употреблять вещества и алкоголь и меня очень заинтересовали медитации, духовная и психологическая сторона моей личности», — заключил артист.

Напомним, что 8 июня 2020 года в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате ДТП водитель скончался.

Ранее стали известны подробности нового сериала про группу "Тату".

Актеры,Никита Ефремов,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,
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