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2 часа назад

Логинов рассказал, каким был бы Гена Букин в 2022

Мира Маркина

Актер Виктор Логинов, прославившийся благодаря роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», порассуждал о своем персонаже. Логинов обсудил судьбу Букина перед показом спектакля «Мастер и Маргарита» в Екатеринбурге. Разговор с актером публикует «Комсомольская правда».

Логинов рассказал, каким был бы Гена Букин в 2022
Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе»Кадр из сериала «Счастливы вместе»

Логинов в одном интервью предполагал, что сейчас образ Гены Букина многим бы показался примитивным. Актера спросили, каким был бы персонаж в 2022 году. Логинов ответил, что продавец обуви из Екатеринбурга был бы более современным.

«Наверное, он был бы более современным, пользовался бы социальными сетями и наверняка пробовал бы заняться криптовалютой. Но итог этого стремления заранее известен, как и все, к чему прикасается этот персонаж», — ответил Логинов.

Актер также отметил, что родной город его персонажа, Екатеринбург, вызывает у него самые теплые воспоминания.

«Екатеринбург вызывает только самые теплые воспоминания. Он мой наставник. Мой старший брат. Отец. Он закалил меня. Я знаю его каждую улочку и нежно люблю», — отметил актер.

Ранее стало известно, что актер Никита Ефремов столкнулся с давлением после ареста отца.

Актеры,Счастливы вместе,Виктор Логинов,Никита Ефремов,
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