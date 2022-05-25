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56 минут назад

Латышский актер Ивар Калныньш заявил, что закончил отношения с Россией

Газета.Ru

Латышский актер Ивар Калныньш заявил, что "закончил все отношения" с Россией, передает газета "Аргументы и факты". Он заявил, что больше половины своих проектов, в которых он участвует вне Латвии, связаны с Украиной, их пришлось приостановить, "потому что физически невозможно" осуществить.

Актер Ивар Калныньш заявил, что закончил отношения с Россией
Фото: "Театр""Театр"

"С украинцами у меня проекты еще будут, как только ситуация успокоится, а вот с Россией я закончил все отношения. Сам туда не звоню – не хочу разочаровываться в людях", - заявил артист.

Советскому и российскому зрителю Калныньш знаком по фильмам "Не стреляйте в белых лебедей", "ТАСС уполномочен заявить...", "Искушение Дон Жуана", "Вход в лабиринт" и др.

Ранее сообщалось, что актриса Чулпан Хаматова уволилась из московского театра "Современник", уехала из России и начала работать в труппе Нового Рижского театра.

Актеры,Ивар Калныньш,Чулпан Хаматова,
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