Актер Ивар Калныньш заявил, что закончил отношения с Россией

Латышский актер Ивар Калныньш заявил, что "закончил все отношения" с Россией, передает газета "Аргументы и факты". Он заявил, что больше половины своих проектов, в которых он участвует вне Латвии, связаны с Украиной, их пришлось приостановить, "потому что физически невозможно" осуществить.
"С украинцами у меня проекты еще будут, как только ситуация успокоится, а вот с Россией я закончил все отношения. Сам туда не звоню – не хочу разочаровываться в людях", - заявил артист.
Советскому и российскому зрителю Калныньш знаком по фильмам "Не стреляйте в белых лебедей", "ТАСС уполномочен заявить...", "Искушение Дон Жуана", "Вход в лабиринт" и др.
Ранее сообщалось, что актриса Чулпан Хаматова уволилась из московского театра "Современник", уехала из России и начала работать в труппе Нового Рижского театра.