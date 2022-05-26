Добронравов назвал плюсы российского кино

Актер Федор Добронравов назвал преимущества российского кино перед зарубежным. Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

«Там — больше умения, больше технологий, больше возможностей, а у нас в нашем кино есть такое, чего нет в других».

По мнению актера, в США многие пытаются снять что-то похожее на российские фильмы, потому что там их «смотрят и любят». Добронравов убежден, что с с уходом западных конкурентов с рынка киноиндустрию в России ждет подъем, так как последние 20 лет она была «задавлена» проектами зарубежных компаний.